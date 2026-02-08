USA haluaa puskea Kiinan ulos Latinalaisesta Amerikasta

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen valtakamppailu Latinalaisessa Amerikassa näkyy nyt selvästi Panaman kanavaan liittyvässä kiistassa. Kiista koskee hongkongilaisen CK Hutchison -yhtiön oikeutta operoida kahta satamaa kanavan molemmissa päissä. Panaman hallinnon ja korkeimman oikeuden mukaan yhtiön toiminta on perustuslain vastaista, kertoo CNN.

Päätös tehtiin Yhdysvaltain painostuksen alla osana maan pyrkimystä puskea Kiinan ulos Latinalaisesta Amerikasta ja rajoittaa Kiinan ja muiden alueen ulkopuolisten toimijoiden vaikutusvaltaa strategisesti tärkeissä kohteissa läntisellä pallonpuoliskolla.

Vaikka CK Hutchison ei ole Kiinan valtionyhtiö, Kiina on kiistänyt väitteet yhtiön sekaantumisesta Panaman kanavan hallintaan. Kiinan edustajat ovat kutsuneet tuomioistuimen päätöstä “todella häpeälliseksi ja säälittäväksi” ja sen katsotaan edustavan “alistumista ylivallalle ja toimimista pahan apurina”. Viranomaisen mukaan Panama joutuu maksamaan ratkaisusta “raskaan poliittisen ja taloudellisen hinnan”.

Kiina on kuitenkin ilmoittanut turvaavansa kiinalaisten yritysten aseman ja korostanut, että sillä on “riittävät keinot, työkalut, voima ja kyvykkyys ylläpitää oikeudenmukaista ja reilua kansainvälistä talous- ja kauppajärjestystä”.

Panaman kanava on Yhdysvalloille keskeinen, sillä noin 40 prosenttia maan konttiliikenteestä kulkee sen kautta. Kiinalla on vuosien ajan ollut vahva läsnäolo Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, missä sen vuosittainen kauppa on arviolta yli puoli biljoonaa dollaria. Kiinan valtionyhtiöt ja kansalliset suuryritykset ovat vakiinnuttaneet asemansa muun muassa sähköverkoissa, televerkostoissa ja kaivosteollisuudessa.

Yhdysvaltain painostuksen seurauksena Panaman hallitus on myös ilmoittanut vetäytyvänsä Kiinan uusi silkkitie-hankkeesta (Belt and Road Initiative), mikä on merkittävä takaisku Pekingille ottaen huomioon, että Panama oli ensimmäinen Latinalaisen Amerikan maa, joka liittyi hankkeeseen vuonna 2017.

Foundation for Defense of Democracies -ajatushautomossa työskentelevä vanhempi tutkija Craig Singleton arvioi, että tuomioistuimen päätös on “selkeä osoitus siitä, että pitkäjänteinen painostus tuottaa tulosta.”

– Panaman tapauksen kaltaiset päätökset vahvistavat todennäköisesti Trumpin käsitystä siitä, että Kiinan vaikutusvallan leviäminen lähiympäristössä on käännettävissä, ja voivat kannustaa uusiin toimiin paikoissa ja tilanteissa, joissa oikeudellista, poliittista tai sääntelyyn perustuva painetta voidaan käyttää ja kohdentaa, hän lisää.

Asiantuntijat arvioivat kuitenkin myös, että Yhdysvaltojen strategia voi pitkällä aikavälillä kääntyä itseään vastaan ja johtaa siihen, että yhä useammat Latinalaisen Amerikan maat valitsevat yhteistyön Kiinan kanssa Yhdysvaltain sijaan, mikä olisi päinvastaista suhteessa Trumpin pyrkimyksiin.