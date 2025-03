USA estää myös liittolaisiaan jakamasta tiedustelutietoa Ukrainalle

Brittiläinen iltapäivälehti Daily Mail kertoi tiistaina, että Britannian tiedustelun Yhdysvalloilta saamassa tiedustelutiedossa on aiemmin ollut merkintä Rel UKR eli Releasable for Ukraine (julkaistavissa Ukrainalle). Tiistaina Rel UKR -tietojen jakaminen Ukrainalle kiellettiin.

Tämä voidaan nähdä ennakoivana toimena sille, että keskiviikkona levisi tietoa että Yhdysvallat on lopettanut tiedustelutietojensa jakamisen Ukrainalle. Uutiskanava CNN:n mukaan keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vahvisti asian Fox Newsille.

CIA:lla on vielä 2024 alkupuolella ollut jopa kaksitoista tiedustelutukikohtaa eri puolilla Ukrainaa. Niissä on työskennellyt sekä CIA:n virkailijoita että ukrainalaisia, ja CIA:n rooli Ukrainan tukemisessa tiedustelutiedolla on ollut aivan keskeinen. Ilman CIA:ta Ukraina ei olisi pystynyt vastustamaan Venäjän hyökkäystä talvella 2022, sanoi The New York Timesille viime vuonna hyökkäyksen aikaan Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:n johtajana toiminut Ivan Bakanov.

Yhteistyö juontaa juurensa keväälle 2014. Ukrainan länsi-integraatiota hiekoittanut Viktor Janukovytš oli paennut Venäjälle, Maidanin mielenosoittajat saavuttaneet tavoitteensa, mutta Venäjän valtasi Krimin. Turvallisuuspalvelu SBU:n uudeksi johtajaksi tullut Viktor Nalyvaitšenko pyysi CIA:lta ja Britannian ulkomaantiedustelu MI6:lta apua pahasti rempalleen jääneen tiedustelupalvelun nykyaikaistamiseksi.

Vuoden 2016 tienoilla CIA ryhtyi kouluttamaan ukrainalaista erikoistiimiä. Tiimissä, joka nimi on Yksikkö 2245, oli keskeisenä toimijana mies nimeltä Kyrylo Budanov. Nykyään hän johtaa Ukrainan sotilastiedustelua. Kun talven 2022 hyökkäys lähestyi, Yhdysvaltain lähetystö evakuoitiin, mutta CIA:n virkailijat jäivät Länsi-Ukrainaan. Yhdysvaltojen presidenttinä tuolloin toiminut Joe Biden määritti rajat uudelleen, ja nyt CIA:n tiedustelutietoa sai käyttää myös tappaviin operaatioihin. CIA:n virkailijoita sijoitettiin myös eräisiin Ukrainan tukikohtiin ja partisaaniverkostot, joita se oli aiemmin auttanut Ukrainaa kouluttamaan, ryhtyivät toimiin vallatuilla alueilla.

Näiden hankkeiden kohtalosta ei tiedetä nyt mitään.

Daily Mailin haastattelema Britannian sotilastiedustelun entinen työntekijä Philip Ingram sanoi tiistaina, että ennakoi Yhdysvaltojen lopettavan tiedustelutiedon jakamisen Ukrainalle. Oikein ennakoitu – kieltoilmoitus tuli seuraavana päivänä.

Kielto tarkoittaa kuitenkin tiedustelumaailman sääntöjen mukaan sitä, että Yhdysvalloilta peräisin olevaa tietoa eivät saa jakaa muutkaan, kuten Britannia. Kielto voi heijastua voimakkaasti tiedusteluliittouma Five Eyesin toimintaan: Five Eyesiin kuuluvat Yhdysvaltojen ja Britannian lisäksi Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti. Kanadan Donald Trumpin esikunta on uhannut heittää ulos tiedusteluliittoumasta muuten vain, viimeksi helmikuun lopussa.

Todennäköisesti kielto yhdysvaltalaisen tiedustelutiedon jakamisesta Ukrainalle koskee kaikkia muitakin Yhdysvalloilta tiedustelutietoa saavia muiden maiden tiedustelupalveluita. Suomessa näitä ovat kaupunkilaisjärjen mukaan Suomen sotilastiedustelu ja Suojelupoliisi.