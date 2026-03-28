Videot näyttävät Flamingo-ohjusiskun Venäjälle

Ukrainan asevoimien pääesikunta kertoo viestipalvelu Telegramissa, että sen tykistö- ja ohjusjoukot iskivät kotimaisilla FP 5-risteilyohjuksillaan venäläisen Promsintezin räjähdetehtaaseen Tšapajevskissa Samaran alueella.

Isku tehtiin aamulla 28. maaliskuuta. Tšapajevsk sijaitsee noin 1000 kilometrin päässä Ukrainasta.

– Yritys on erikoistunut valmistamaan räjähdeosia ammuksiin, kuten pommeihin, ohjuksiin ja niin edelleen. Se tuottaa noin 30 tuhatta tonnia sotilasräjähteitä vuodessa, kertoo pääesikunta ja kuvailee tehdasta strategisesti tärkeäksi.

Pääesikunta kertoo, että isku aiheutti tuhoa tuotantolaitoksessa, mutta sen laajuutta vielä arvioidaan.

Venäläisessä sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva- ja videoaineisto näyttää valtavan tulipallon ja savupatsaan nousevan tuotantolaitoksen kohdalla. Julkaistuissa kuvissa näkyy myös Flamingo-ohjuksen tunnistettava muoto.

Flamingon kantaman on sanottu olevan jopa 3000 kilometriä ja siinä on 1000 kilogramman taistelukärki, kertoo Kyiv Independent.

Samaran alueen kuvernööri Vjatšeslav Fedorištšev väitti, että mitään vaurioita ei ole syntynyt ja isku epäonnistui. Ensimmäisen kerran ilmahälytys alkoi soida kello 5.40 paikalliseen aikaan ja asukkaat kuulivat ensimmäiset räjähdykset puoli seitsemän aikaan aamulla.