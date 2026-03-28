Mika Aaltola: Venäjä tykkää iskeä synnytyssairaaloihin

Venäjä iski iranilaisilla Shahed-drooneilla Odessan synnytyssairaalaan kello puoli kahden aikaan aamuyöstä 28. maaliskuuta. Isku aiheutti tulipalon.

Iskun aikaan sairaalassa oli 32 potilasta, 22 vauvaa ja 27 hoitohenkilökunnan jäsentä. Kaksi sai surmansa. Loukkaantuneita on 12, joista yksi on lapsi, kuten Ukrajinska Pravda on kertonut.

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha julkaisi seuraavan viestin hyökkäyksestä yhteisöpalvelu X:ssä.

– Vain todelliset barbaarit tekevät tällaista. Ja vain todellinen voima voi pysäyttää tällaisen terrorin. Massahyökkäys Odessaan ja Kryvyi Rihiin kohdistui asuinalueisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin, huomauttaa Sybiha ja jatkaa:

– Yksi nainen sai surmansa ja yli kymmenen ihmistä haavoittui, mukaan lukien pieni poika. Kuten sanoin eilen G7-kollegoilleni, ainoa keino sodan lopettamiseksi on hyökkääjän painostaminen: pakotteet, eristäminen, asettaminen vastuuseen ja Ukrainan tukeminen.

Myös kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola on jakanut Sybihan kirjoituksen seuraavin saatesanoin.

– Venäjällä on mieltymys iskeä juuri synnytyssairaaloihin. Tämä ei ole irrationaalista. Se on rationaalista barbariaa, sodan väkivallan suuntaaminen kansakunnan biologiseen ja psykologiseen ytimeen.