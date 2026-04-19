USA aikoo ottaa haltuun Iranin tankkereita

Yhdysvaltain armeija valmistautuu Wall Street Journalin mukaan nousemaan Iraniin kytköksissä oleviin öljytankkereihin ja takavarikoimaan kauppa-aluksia myös kansainvälisillä vesillä. Operaation tavoitteena on lisätä painetta Teheraniin ja pakottaa se myönnytyksiin ydinohjelmastaan.
WSJ:n mukaan käynnissä olevaa operaatiota voidaan laajentaa niin, että Yhdysvallat voi ottaa hallintaansa Iraniin kytköksissä olevia aluksia myös muualla kuin Persianlahdella. Tämä merkitsisi selkeää kiristystä Yhdysvaltain painostuskeinovalikoimassa.
Iran hyökkäsi lauantaina useita kauppa-aluksia vastaan Hormuzinsalmella julistaen, että vesiväylä on nyt Iranin ”tiukassa valvonnassa”. Vasta pari päivää sitten Iran ilmoitti salmen olevan jälleen avoin kaupalliselle liikenteelle.
Yhdysvallat on osana Iranin satamien merisaartoa käännyttänyt jo 23 alusta, jotka ovat pyrkineet lähtemään Iranin satamista. Operaation laajentaminen mahdollistaisi sen, että Yhdysvallat voi ottaa hallintaansa Iraniin kytköksissä olevia aluksia ympäri maailmaa.
– Yhdysvallat tulee aktiivisesti jäljittämään kaikkia Iranin lipun alla purjehtivia aluksia tai mitä tahansa alusta, joka yrittää tarjota materiaalista tukea Iranille, puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Dan Caine totesi.
– Tämä koskee myös Iranin öljyä kuljettavia ”pimeän laivaston” aluksia. Kuten useimmat teistä tietävät, pimeän laivaston alukset ovat niitä luvattomia tai laittomia aluksia, jotka välttelevät kansainvälisiä säädöksiä, pakotteita tai vakuutusvaatimuksia.