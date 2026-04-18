Asiantuntija: Hormuzinsalmi paljastaa syviä erimielisyyksiä Iranin johdossa

Viimeaikaiset sisäiset erimielisyydet Hormuzinsalmesta ovat paljastaneet syvempiä erimielisyyksiä Iranin johdossa sen Yhdysvaltoja koskevasta strategiasta, kertoo alueellinen asiantuntija CNN:lle.

– Nämä sisäiset erimielisyydet eivät ole pelkästään poliittista teatteria. Ne heijastavat syvempää kamppailua Iranin pitkän aikavälin Yhdysvaltoja koskevasta strategiasta, kertoi Danny Citrinowicz, Iranin asiantuntija Israelin kansallisen turvallisuuden tutkimuslaitoksesta (INSS).

Perjantaina Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi julkaisi X:ssä viestin, että Hormuzinsalmi on avoin liikenteelle. Muutaman tunnin kuluttua Iranin valtion tiedotusvälineet vahvistivat ”Iranin asevoimien täyden valvonnan alusten läpikulun suhteen, ja tällainen läpikulku katsotaan mitättömäksi, jos väitetty merisaarto jatkuu”.

Useat valtion tukemat tiedotusvälineet arvostelivat Araghchia hänen Hormuz-julkaisustaan ​​X:ssä. Kovan linjan uutislähde Tasnim kuvaili hänen twiittiään ”huonoksi ja epätäydelliseksi”, mikä aiheutti ”paljon kritiikkiä ja spekulaatioita” ja jopa auttoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asemaa.

Toinen konservatiivinen uutislähde, Mehr News, kehotti asiaankuuluvia virkamiehiä ”antamaan tarvittavat selvennykset tästä asiasta”.

– Iranin lyhytaikainen voitto salmen lyhyessä ajassa avaamisessa on paljastanut merkittäviä sisäisiä jännitteitä Iranin johdossa, Citrinowicz sanoi.

– Erityisesti se on korostanut kasvavaa epäluottamusta Iranin vallankumouskaartin (IRGC) osien ja presidentti (Masoud) Pezeshkianin ja ulkoministeri Araghchin johtaman pragmaattisemman poliittisen johdon välillä, hän lisäsi.

Citrinowiczin mukaan ulkoministerin twiitin kritiikki paljastaa yhtenäisyyden haurauden, jota Iranin islamilainen tasavalta on pyrkinyt näyttämään vaivalloisesti.

Hän lisäsi, että voimatasapaino näyttää suosivan kovan linjan kannattajia, mukaan lukien Iranin vallankumouskaartia.

– Kun neuvottelujen jatkamisen mahdollisuus nousee esiin, yksi johtopäätös on selvä: Iran ei ole perääntymässä punaisilta viivoiltaan. Päinvastoin, Hormuzinsalmen hallinnasta on nyt tullut entistäkin keskeisempi osa sen strategista asemaa, Citrinowicz lisää.