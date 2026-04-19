Taantuma uhkaa, mutta USA on sijoittajan turvasatama

Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelut tulitauosta päättyivät tuloksettomina. Hormuzinsalmen umpisolmu ei aukea, ja se iskee kovaa maailmantalouteen. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitti maailmanlaajuisesta taantuman uhasta.

Iranin sota on iskenyt myös Yhdysvaltoihin. Maan inflaatio nousi maaliskuussa vuodentakaiseen verrattuna 3,3 prosenttia. Pohjainflaatio, josta on puhdistettu ruoan ja energian hinnat, nousi vain kymmenyksen pysähtyen 2,6 prosenttiin.

Myös yhdysvaltalaiskuluttajien luottamus on heikompaa kuin aikoihin. Iranin sota on laskenut kuluttajien fiilistä entisestään, kun bensan litrahinta on ollut aiempaa korkeampaa.

– Yhdysvaltain talouden tilanne näyttää monella tavalla yllättävän hyvältä. Bensan hinta on ongelma yhdysvaltalaisille kuluttajille ja sen nousu ajaa kuluttajien luottamusta alaspäin. Se vaikuttaa amerikkalaiskuluttajien ostovoimaan, mutta sen merkitystä ei pidä liioitella, sanoo Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Sanna Kurronen Verkkouutisille.

– Asuminen vie huomattavasti suuremman osan kuluttajien kukkarosta. Ihmisiä vain ottaa päähän bensapumpulla.

Nordean senioristrategi Hertta Alava kokee myös, ettei bensan hinnalla ole kovin suurta merkitystä amerikkalaisten ostovoimalle.

– Polttoainekulut on 2-3 prosenttia amerikkalaisten menoista. Pienituloisten lompakolle bensalla on isompi vaikutus kuin keskituloisten kukkarolle. Suuri osuus Yhdysvaltain talouskasvusta tulee kuitenkin yksityisestä kulutuksesta, Alava sanoo Verkkouutisille.

Yhdysvaltojen talous on kriisinkestävä

Kriisi kuin kriisi niin Yhdysvaltojen talous tuntuu kestävän. Se on kuin supersankari, joka nousee päälleen kaatuneen kerrostalon raunioista, pyyhkii pölyt ja lennähtää kohti seuraavaa voittoa.

Se on hyvä uutinen maailmalle. Yhdysvalloissa ei näy taantuman uhkaa ja jos taantuma uhkaisi jenkkejä, niin se vetäisi mukaansa koko maailman.

Miksi Yhdysvaltain talous on niin vahva?

– Yhdysvallat on pystynyt hyödyntämään teknologiaa huomattavasti esimerkiksi Eurooppaa paremmin. Lisäksi Yhdysvalloilla on käytössään huomattavasti paremmin työvoimaa, joka ei aseta esteitä kasvulle. Suurin osa Yhdysvaltoihin menevistä siirtolaisista työllistyy hyvin pian, Nordean Alava sanoo.

Vaikka Yhdysvallat on toistaiseksi selvinnyt ehjin nahoin eri kriiseistä, niin Kurronen muistuttaa, että Yhdysvaltojen taloudessakin on riskejä.

– Tekoäly ja sen käyttö on osaltaan ollut yksi Yhdysvaltain vahvan kasvun ajuri, mutta samalla sen ympärillä on ollut huojuntaa. Trumpin toimet lisäävät epävarmuutta, mutta Hormuzinsalmen sulun takia Yhdysvaltain talous ei horjahda, Kurronen sanoo.

Yhdysvallat on Eurooppaa paremmassa asemassa, koska se on energian puolesta omavarainen. Hormuzinsalmen takia Yhdysvaltoihin voi tulla horjuntaa, koska salmen kautta kulkee myös heliumia, jota jotkin maat käyttävät sirujen valmistuksessa.

– Yhdysvallat selviää kriisistä taloudellisesti kaikista vähimmin vaurioin. Se, että talouskasvu alkaa tänäkin vuonna kakkosella ei ole lainkaan poissuljettua, Alava sanoo.

Se on varsin mallikas torjuntavoitto, kun esimerkiksi Euroopan unionin talouskasvulukujen on ennustettu olevan yhden numeron pienempiä.

Yhdysvallat on edelleen turvallinen sijoituskohde

Iranin sota ei hetkauta Yhdysvaltain talouskasvua eikä se leikkaa myöskään Yhdysvaltoihin sijoittavan suomalaisen sijoituksiin. Nordean Alava kehottaakin sijoittaa suuntamaan katseensa luottavaisin mielin ison meren taakse. Tilanne on oikeastaan sama kaikilla toimialoilla.

– Nostimme maaliskuussa omassa strategiassamme IT-sektorin ylipainoon, koska sen arvostustasot laskivat alkuvuodesta, kun pelättiin, että tekoäly syö etenkin softa-puolen yritysten bisnekset kokonaan. Odotukset ovat lähteneet hieman laukalle eikä niiden bisnes ole kuolemassa, Alava sanoo.

– Arvostukset tulivat alkuvuodesta alas ja sen takia nyt olisi hyvä paikka panostaa teknologiasektorille.

Alava muistuttaa, että teknologiasektori on vähemmän riippuvainen siitä, jos energian hinta pysyy korkealla pidemmän aikaa.

– Energiasektoriin en tällä hetkellä panostaisi. Se on noussut alkuvuodesta, mutta uskon, että loppu vuotta kohti energian hinnat tulevat laskemaan.

Alava toteaa, että Yhdysvaltoihin sijoittaminen on turvallista hallinnosta huolimatta.

– Yritykset ovat yksityisessä omistuksessa. Moni toimii kansainvälisesti, niillä on oma johtonsa ja strategiansa. Yhdysvaltoihin sijoittaminen ei tarkoitta, että sijoittaa Trumpiin.