USA aikoo antaa Ukrainalle NASAMS-ohjusjärjestelmiä

Valkoinen talo on ilmoittanut CNN:n mukaan, että Yhdysvallat nopeuttaa kahden edistyneen maasta ilmaan NASAMS-ohjusjärjestelmän toimittamista Ukrainalle mahdollisimman pian.

Yhdysvaltojen ja Norjan kehittämä järjestelmä auttaa täyttämään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin pyynnöt maan ilmapuolustuskyvyn lisäämisestä.

– Yhdysvallat on oikealla tiellä toimittaakseen kaksi ensimmäistä järjestelmää Ukrainalle hyvin lähitulevaisuudessa, sanoi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirby.

Kyseistä järjestelmää käytetään muun muassa Yhdysvaltain pääkaupunki Washington DC:n ilmatilan suojaamiseen.

Kirby ei kertonut tarkkaa päivämäärää NASAMS-järjestelmien toimittamisesta, mutta sanoi, että Yhdysvallat on ”varmasti kiinnostunut nopeuttamaan” sitä.

Zelenskyi sanoi G7-maiden virtuaalikokouksessa, että yhteisiä ponnisteluja ilmakilven luomiseksi Ukrainalle on tehostettava Venäjän risteilyohjus- ja lennokki-iskujen vuoksi.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022