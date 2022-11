”Upseerit pakenivat” – uusi pataljoona kärsi yli 90 prosentin tappiot

Itsenäisen venäläisen Verstka-median mukaan liikekannallepanossa värvätyistä sotilaista koottu pataljoona on tuhoutunut taisteluissa Itä-Ukrainassa.

Voronezin alueella muodostettu yksikkö oli lähetetty rintamalle Makijivkan lähelle Donetskissa. Kaatuneiden omaisten mukaan yksikön komentajat olivat hylänneet sotilaat ja paenneet itse etulinjasta.

Tarkkoja tietoja tappioista ei ole voitu varmistaa, mutta Verstkan haastatteleman sotilaan mukaan kaatuneita voi olla yli 500. Suurin osa tappioista aiheutui Ukrainan tykistöpommituksessa Svatoven lähellä Luhanskissa.

Kokemattomalle pataljoonalle oli alun perin ilmoitettu, että sen tehtävänä oli siirtyä puolustusasemiin noin 15 kilometrin päähän etulinjasta. Marraskuun 1. ja 2. päivän välisenä yönä koko yksikkö oli yllättäen siirretty etulinjaan taistelujen tueksi.

Hengissä selvinneen sotilaan mukaan varustetilanne oli kehno, sillä koko pataljoonalla oli kolme lapiota.

– Kaivauduimme parhaamme mukaan. Tulitus alkoi aamulla – haupitseja, raketteja, kranaatinheittimiä, helikoptereita, meitä vain tulitettiin. Kun se alkoi, niin upseerit juoksivat välittömästi pakoon, venäläissotilas toteaa.

Tuoreet tiedot on nostanut esiin muun muassa Atlantic Council -ajatuspajan tutkija Ruslan Trad. Yksikön kerrotaan käytännössä tuhoutuneen, sillä 570 sotilaasta vain 41 selvisi hengissä.

Haastateltu sotilas sanoo toisenkin reserviläispataljoonan kärsineen rajuja tappioita samalla alueella. Hän kertoo nähneensä maastossa kymmeniä ruumiita ja arvioi kyseisen alueen olevan tällä hetkellä Ukrainan hallinnassa.

– Televisiossa kerrotaan, että kaikki menee hyvin. Mutta täällä Luhanskissa mobilisoidut heitetään etulinjaan. Lähtiessämme emme nähneet upseereita, mutta kohtasimme sopimussotilaita ja vapaaehtoisia kolmannessa puolustuslinjassa. Mobilisoidut olivat etulinjassa, sotilas sanoo.

