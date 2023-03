Arvio asiantuntijalta: Venäjä ei pärjää Ukrainalle tiedustelussa

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun puolustusjärjestelmien opettaja, majuri Rein Pella kertoo Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Ukraina peittoaa Venäjän tiedustelussa.

Hänen arvionsa mukaan Ukrainan armeija saa jatkuvasti ajantasaista tiedustelutietoa puolustusliitto Naton noin kymmeneltä vakoilusatelliitilta. Tämän lisäksi puolustajalla on käytössään signaalitiedusteluun tarkoitettuja lentokoneita.

– Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Ukrainalla olisi suuri etumatka informaation osalta. Venäläisillä on vain muutama vakoilusatelliitti, jotka pyörivät ja kattavat vain joskus Ukrainan, Pella sanoo.

Lännestä saatavan signaali- ja satelliittitiedustelun lisäksi Ukrainan armeijalla on niin sanottuja yhteistyökumppaneita miehitetyillä alueilla.

Pellan mukaan yksi osoitus siitä on Ukrainan tekemät lennokki-iskut Krimillä. Hiljattain esimerkiksi Ukraina väitti tuhonneensa venäläisten Kalibr-risteilyohjuksia Džankoin kaupungissa, josta niitä oltiin tiettävästi siirtämässä junalla johonkin.

– Esimerkiksi rautatietyöntekijän on helppo ottaa kuva matkapuhelimellaan ja lähettää tekstiviestillä vihje. Yhteistyökumppaneita on rajattomasti, ei vähiten Krimillä.

Russian cruise missiles ”Kalibr NK” were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine

It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it’s the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023