Unkarin EU-ministeri János Bóka on vieraillut Suomessa ja tavannut Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzin. Bóka kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa ministereiden keskustelleen Unkarin tulevasta Eurooppa-neuvoston puheen­johtaja­kaudesta ja myös Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Bókan mukaan joillakin Unkarin kansalliskokouksen jäsenillä on epäilyksiä ja huolia siitä, onko Unkarin ja Ruotsin välinen keskinäinen luottamus kyllin vahva viemään ratifiointi­prosessia eteenpäin nopeasti.

– Olemme nähneet paljon enemmän tahtoa ja avoimuutta Suomelta. Se mahdollisti Suomen ratifiointiprosessin nopeamman etenemisen. Unkarin tavoite on parantaa yhteyttä Ruotsin kanssa, jotta voimme vahvistaa molemmin­puolista poliittista luottamusta, Bóka sanoo.

Unkarilaisministeri ei osaa arvioida Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin aikataulua, sillä se riippuu kansalliskokouksen ja hallituksen välisistä keskusteluista.

– Mitä nopeammin luottamuksen rakentaminen tapahtuu, sitä nopeammin ratifiointi tapahtuu, Bóka sanoo.

Bóka kommentoi myös Ukrainan tukemista. Unkarin pääministeri Viktor Orbán esti joulukuussa EU:n päätöksen 50 miljardin euron pitkäaikaisesta tuesta Ukrainalle.

– Kyse ei ole siitä, haluammeko jatkaa Ukrainan tukemista, koska me haluamme. Kysymys on, miten voimme parhaalla tavalla järjestää tuen Ukrainalle. Kokemuksemme on, että tilanne Ukrainan sodassa on hyvin vaikeasti ennustettava. On väärin sanoa, että taloudellista tukea Ukrainalle voidaan suunnitella kolmeksi tai neljäksi vuodeksi eteenpäin, Bóka sanoo.

Unkarilaisministerin mukaan maa haluaa nähdä, miten Ukrainaan annettua taloudellista tukea on hyödynnetty tähän mennessä, millaista kokemusta siitä on saatu, ja miten tukea on käytetty järjestelmän parantamiseksi.

–Haluamme varmistaa, että jäsenmaat ovat edelleen ohjaajan paikalla, kun suunnitellaan taloudellista tukea Ukrainalle. Jäsenmaiden tulisi voida päättää, mitä strategiaa ne rahoittavat Ukrainassa. Mielestäni on tärkeä pointti, että rahoitamme EU:n strategiaa Ukrainassa. Meidän tulisi olla hyvin selkeitä ja läpinäkyviä siitä, mitkä poliittiset- ja turvallisuus­tavoitteemme Ukrainassa ovat, hän sanoo.