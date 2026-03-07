”Unkari on sillanpää Venäjälle”

Venäjä tukee aktiivisesti Unkarin pääministeriViktor Orbánin jälleenvalitsemiskampanjaa, uutisoi tutkivan journalismin toimittajaverkosto Vsquare. Moskova on muun muassa lähettänyt Budapestiin ryhmän some-spesialisteja Orbánin vaalivoiton varmistamiseksi.

Unkarin parlamenttivaalit pidetään 12. huhtikuuta. Pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 toiminutta Orbánia on jo pitkään pidetty Venäjän läheisimpänä liittolaisena EU:ssa, mutta Unkarin ja Ukrainan välit ovat kiristyneet entisestään viime päivien aikana. Orbán on uhannut Unkarin pakottavan Ukrainan sallimaan alueensa lävitse kulkevan Družba-kaasuputken käyttöönoton.

Vsquaren mukaan kolmihenkinen some-manipulaatioon ja vaalivaikuttamiseen erikoistunut venäläisryhmä toimii sotilastiedustelu GRU:n yhteydessä. Venäjän suurlähetystössä päämajaansa pitävä ryhmä on saapunut Unkariin jo viikkoja sitten, mutta vaikuttamisoperaation alkamisesta ei ole vielä varmistusta. Useat läntiset tiedustelulähteet ovat kuitenkin vahvistaneet venäläiskolmikon olemassaolon. Ryhmän kerrotaan vastaavan Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvalle Sergei Kirijenkolle, joka viimeksi valvoi Venäjän vaalivaikuttamista Moldovassa viime vuonna.

Uutiseen Venäjän vaikuttamisoperaatiosta Unkarissa on kiinnittänyt huomiota muun muassa europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.).

– Unkari on tärkeä sillanpää Venäjälle. Se on nyt hyvin aktiivinen Orbanin vaalisuorityksen tukemisen suhteen, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.