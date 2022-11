Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi ohjusiskua – ”vaihtoehtoja on edelleen ilmassa useampia”

Ulkoministeri Pekka Haavisto on kommentoinut Puolaan osunutta ohjusiskua tänään medialle Säätytalolla Helsingissä.

– Tutkimukset tapahtumasta ovat käynnissä. On erittäin tärkeää, että tiedämme yksityiskohdat ja osaamme sitten toimia niiden mukaisesti. Vaihtoehtoja on edelleen ilmassa useampia. Se, että se olisi Venäjän tarkoituksellinen isku. Sitten on puhuttu mahdollisesta vahingosta, harhautuneesta ammuksesta. Ja tietenkin sekin mahdollisuus on vielä olemassa, että ammus on tullut muualta kuin Venäjältä.

– Tässä tilanteessa olemme vain niiden tietojen varassa, joita olemme saaneet Puolalta, muun muassa Puolan presidentti (Andrzej) Duda on sanonut, että todennäköisesti kysymyksessä on venäläisvalmisteinen raketti, mutta Puolan turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään kello 12 jatkamaan asian käsittelyä.

Haavisto kertoi myös, että Puola harkitsee Naton neljännen artiklan mukaisten konsultaatioiden pyytämistä.

– Tämä Naton neljäs artiklahan on artikla, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keskenään aina, kun jokin osapuolista katsoo toisen osapuolen alueellisen koskemattomuuden, poliittisen riippumattomuuden tai turvallisuuden olevan uhattuna. Eli mikäli Puola näin kokee, se voi nämä neljännen artiklan mukaiset konsultaatiot käynnistää.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Puolassa sen jälkeen, kun ohjus osui Przewodowin kylään lähellä Ukrainan rajaa. Puolan ulkoministeriö tiedotti asiasta myöhään tiistai-iltana.