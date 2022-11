Venäläinen ohjus tappoi ainakin kaksi Puolassa – tämä tapauksesta tiedetään

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Puolassa sen jälkeen, kun venäläisvalmisteinen ohjus osui Przewodowin kylään lähellä Ukrainan rajaa. Puolan ulkoministeriö tiedotti asiasta myöhään tiistai-iltana.

Puola ei syytä tapauksesta suoraan Venäjää, mutta on kutsunut Venäjän suurlähettilään kuultavaksi tapauksen takia.

Venäjä teki tiistaina lukuisia ohjusiskuja Ukrainaan. Toistaiseksi on epäselvää, osuiko ohjus Puolan rajan puolelle vahingossa tai mistä ohjus on ammuttu.

Länsimaat ovat tuominneet iskun jyrkästi ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut Naton johtajat ja G7-maiden edustajat hätäkokoukseen tapahtuneen johdosta. Puola on yksi puolustusliitto Naton jäsenistä.

Toistaiseksi ohjusten ampujasta ei ole varmuutta. Varhain keskiviikkona pidetyn kokouksen jälkeen Biden kommentoi lehdistölle, etteivät ohjukset välttämättä ole ammuttu Venäjältä. Hänen mukaansa Nato-maat tukevat Puolaa tapauksen tutkinnassa.

Yhdysvaltain viranomaisten alustavien tutkimusten mukaan on mahdollista, että ohjus olisi Ukrainan ampuma. Alustavien tietojen mukaan ukrainalaisten ampuman ohjuksen tarkoituksena oli torjua venäläisten hyökkäystä.

Kreml on toistaiseksi kiistänyt tietävänsä mitään Puolassa tapahtuneesta iskusta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää tiedotustilaisuuden räjähdyksestä kello 8.30.

