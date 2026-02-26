Ukrainasta siepattuja lapsia aivopestään leirillä Pohjois-Koreassa

Ukrainalaiset ihmisoikeusjärjestöt kertovat, että Venäjän Ukrainasta sieppaamia lapsia lähetetään leireille Pohjois-Koreaan. Japanilainen televisioyhtiö Fuji News Network (FNN) julkaisi alkuviikosta kuvan 12-vuotiaasta ukrainalaisesta Mishasta pohjoiskorealaisten leirikavereidensa kanssa.

Leirejä järjestetään useita kertoja vuodessa Songdowonin leirikeskuksessa Pohjois-Korean itäosassa. Ukrainalaisen RCHR-järjestön mukaan lapset joutuvat leirillä aivopesun kohteeksi. Heihin indoktrinoidaan vihaa esimerkiksi tietokonepelien avulla. FNN:n mukaan maalitauluina vihaopetukselle ovat myös japanilaiset. Ukrainalaisen ihmisoikeusjuristin mukaan lapset pelasivat myös peliä, jonka tavoitteena oli tuhota Yhdysvaltojen Valkoinen talo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tähän mennessä tiedetään ainakin kahdesta Pohjois-Koreaan lähetetystä lapsesta. 12-vuotias poika on kotoisin Venäjän valtaamasta Donetskista, 16-vuotias tyttö Venäjän valtaamalta Krimiltä.

Venäjän ”uudelleenkoulutusleirien” verkosto kattaa pitkälti yli sata leiripaikkaa, kertoo RCHR. Sen vuotta 2024 käsittelevällä leirien kartalla ei vielä näy Pohjois-Korean leiriä mikä tarkoittaa, että käytäntö lasten lähettämisestä itäiseen diktatuuriin on verrattain uusi. Valtaosa leireistä on lähempänä: vallatuilla alueilla, Venäjällä sekä Valko-Venäjällä.

Ukrainalaisen Bring Kids Back -hankkeen mukaan vähintään 20 000 alaikäistä on pakkosiirretty Venäjälle tai viety vanhemmiltaan Venäjän valtaamilla alueilla. Noin 2000 lasta, eli kymmenisen prosenttia, on päässyt palaamaan takaisin.