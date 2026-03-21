Ukrainan ylipäällikkö: Hyökkääjä menettänyt 5000 sotilasta kolmessa päivässä

Venäjä on vain muutamassa päivässä menettänyt lähes 5000 sotilasta, paljastaa Ukrainan puolustusvoimien ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi Telegramissa. Ukrainalaiskomentajan kommenteista uutisoi Ukrainska Pravda.
Hyökkääjä on Syrskyin mukaan tämän viikon aikana lisännyt painostustaan usealla rintaman sektorilla, mutta Ukrainan puolustus on kuitenkin kestänyt tämän. Yhteenottojen määrä on useana päivänä ylittänyt 200, ylipäällikkö kertoo. Venäjän tappiot ovat olleet tällä viikolla merkittäviä, sillä maa menetti pelkästään tiistain ja torstain välillä noin 4840 sotilasta.
– Vihollisen lukumäärältään ylivoimaisten joukkojen toimet vaativat meiltä uusia, epäsymmetrisiä ratkaisuja. Ukrainan joukot toimivat aktiivisesti, ottavat aloitteen ja jatkavat asemien takaisinvaltaamista, Syrskyi kirjoittaa Telegramissa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi aikaisemmin tällä viikolla Lontoon-vierailunsa yhteydessä, että Ukrainan rintamatilanne on pitkälti sama kuin vuoden 2025 lopussa. Venäläiset eivät ole kyenneet suureen läpimurtoon, vaan rintamalinja on presidentin mukaan pysynyt lähes paikoillaan. Tappiot ovat kuitenkin kasvaneet, Zelenskyi sanoi. Ukrainska Pravda uutisoi myös Zelenskyin kommenteista.