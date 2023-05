Ukrainan yksikkö nosti esiin Wagner-johtajan videon – näin hyökkäys tehtiin

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin valitti eilen Telegram-videossaan menettäneensä 500 miestä ja sillanpääaseman Bahmutin lähistöllä, koska Venäjän merijalkaväen 72. prikaati juoksi pakoon, mistä Verkkouutiset kertoi tässä ja tässä

Nyt Ukrainan asevoimien 3. erillinen rynnäkköprikaati on julkaissut Prigozhinin mainitsemasta taistelusta kuvatun lennokkivideon ja kiittää Prigozhinia ”meidän taistelumenestyksemme julkistamisesta”.

– Kaksi päivää kestäneessä hyökkäyksessä [Bahmutin] kaupungin lounaispuolella 3. erillisen rynnäkköprikaatin rynnäkkösotilaat eliminoivat 64 miehittäjää, sitten 87 – puolivälissä edellä mainittuun lukuun (likvidointi on käynnissä, luku tulee täsmentymään). Heidän joukossaan on myös wagnerilaisia. Lisäksi tiedossa on viisi vangittua venäläistä, kirjoittaa prikaati Facebook-julkaisussaan.

Prikaati kertoo myös saaneensa haltuunsa venäläisiltä runsaasti ammuksia, kranaatinheittimiä ja ainakin yhden rynnäkköpanssarivaunun.

Videolla näkyy, kuinka venäläiset juoksevat ukrainalaisen panssarivaunun tieltä pakoon, minkä jälkeen ukrainalaisten rynnäkköjoukot saapuvat miehistönkuljetusvaunuilla ottamaan venäläisten jättämät asemat haltuunsa.