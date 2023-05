Jevgeni Prigozhin: Venäjän armeija pakenee komentajiensa typeryyden takia

Wagner-yksityisarmeijan omistaja, oligarkki Jevgeni Prigozhin on syyttänyt jälleen 9. toukokuuta Venäjän puolustusministeriötä siitä, ettei se oli toimittanut hänen palkkasotilailleen riittävästi ammuksia, kertoo RFERL. Lisäksi hän syyttää venäläisjoukkojen pakenevan Bahmutin taisteluista.

Venäläisten voitonpäivänä Prigozhin on julkaissut Telegram-sivullaan useita ääniviestejä ja videoita, joista pisimmässä ja runsaasti kirosanoja sisältävässä videossa hän sanoo:

– Taistelemisen sijaan meillä on jatkuvasti näitä vehkeilyjä. Meillä on vehkeilyministeriö, ja niinpä meidän armeijamme juoksee. Se on juoksussa, koska 72. prikaati menetti tänään kolme neliökilometriä, ja minä menetin noin 500 miestä, koska kyseessä oli strateginen sillanpääasema.

Prigozhin ilmeisesti viittaa Venäjän 72. merijalkaväen prikaatiin. Hänen mukaansa sotilaat pakenivat venäläiskomentajien ”typeryyden” takia, koska nämä antavat ”rikollisia käskyjä”.

– Sotilaiden ei tulisi kuolla heidän komentajiensa absoluuttisen typeryyden takia, sanoi Prigozhin.

Venäläisillä on hallussaan tällä hetkellä vähintään 75 prosenttia ellei enemmänkin Bahmutin kaupungista, jota se on tavoitellut kesästä 2022 lähtien.

– Eilen saapui taistelukäsky, jonka mukaan me petämme Äiti-Venäjän, jos jätämme asemamme Bahmutissa.

Prigozhin toisti aiemman uhkauksensa siitä, että Wagner-joukot jättävät asemansa Bahmutissa, jollei ammushuolto parane.

– Mutta jos ammuksia ei ole, me kyllä jätämme asemamme ja kysymme sitten, että kuka todella on pettämässä Äiti-Venäjän.