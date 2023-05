”Ukrainan voitto ei riitä – Venäjä täytyy lyödä”

Yhdysvallat on amerikkalaisprofessori Eliot Cohenin mukaan tietoisesti hämärtänyt Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan kohdistuvia tavoitteitaan.

– Löyhät fraasit, kuten ”Ukrainan auttaminen puolustamaan itseään” tai – vielä pahempaa – ”Ukrainan saattaminen parhaaseen mahdolliseen neuvotteluasemaan”, ovat joko merkityksettömiä tai mauttomia, Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professorina toimiva Cohen sanoo Puolan ulkopoliittisen instituutin Strategic Ark -konferenssissa pitämässään puheessa, jonka tekstin The Atlantic -lehti on julkaissut.

Ukrainalle voitto tarkoittaisi hänen mukaansa hyökkääjän työntämistä ulos kaikilta miehitetyiltä alueilta, pakolaisten paluuta koteihinsa, yhteiskunnan ja talouden jälleenrakentamista, jäsenyyttä EU:ssa ja Natossa sekä venäläisten raiskaajien, kiduttajien ja murhaajien rankaisemista.

– Vastaavasti tiedämme, miten venäläiset määrittelevät voiton: Ukraina on hajotettu ja erotettu lännestä, suuri osa sen alueesta on liitetty [Venäjään], Eurooppa on sekaisin ja edelleen riippuvainen Moskovan tarjoamista edullisista luonnonvaroista ja liiketoimintamahdollisuuksista, suuri osa Venäjän entisestä imperiumista on pystytetty uudelleen, hän toteaa.

– Meidän pitäisi tavoitella voittoa sellaisena kuin Ukraina sen määrittelee. Sen saavuttamiseksi lännen ei pidä vain auttaa Venäjän kukistamisessa, vaan myös vakuutettava Venäjä siitä, että se on lyöty.

Hyvästit imperialistiselle projektille

Jos Venäjä voittaisi, se katsoisi Cohenin mukaan saaneensa entistä vapaammat kädet sekaantua Euroopan asioihin ja vahvistaa vaikutusvaltaansa silmittömällä väkivallalla vailla pelkoa seurauksista. Venäjän voitto myös opettaisi muulle maailmalle, että länsimaat eivät ole kaikesta vauraudestaan huolimatta riittävän päättäväisiä pitääkseen kiinni sitoumuksistaan. Se olisi omiaan rohkaisemaan Kiinaa seuraamaan Venäjän esimerkkiä.

– Venäjän tappio taas saisi Pekingin – joka on jo nyt hieman hermostunut kumppaninsa epäpätevyydestä ja villeistä lausunnoista – puolustuskannalle, vahvistaisi läntistä liittokuntaa ja auttaisi säilyttämään joitakin keskeisiä asiallisen käyttäytymisen normeja meille tärkeimmissä osissa maailmaa. Ennen kaikkea se pysäyttäisi lopullisesti Venäjän imperialistisen projektin. Ilman Ukrainaa Venäjä ei voi olla imperiumi, kuten historioitsija Dominic Lieven on todennut, Cohen sanoo.

Venäjän tappio ei hänen mukaansa vaadi marssia Moskovaan eikä maan suistamista puolustuskyvyttömään tilaan. Venäjä on kuitenkin saatava vakuuttuneeksi siitä, että sen sotilaalliset seikkailut ovat tuomittuja epäonnistumaan ja että Ukraina on vapautunut pysyvästi ja täydellisesti Kremlin vaikutuspiiristä.

– Meidän on voitettava pelkomme Venäjän uhkailun ja eskaloinnin, ydinasepullistelun ja jopa Venäjän romahtamisen edessä. Meidän on toimittava strategisesti ja viisaasti, mutta mitään ei voida saavuttaa ilman rohkeutta. Kuten paavi Johannes Paavali II – aseeton ja yksinäinen vanha mies, joka teki niin paljon neuvostokommunismin saattamiseksi polvilleen – on sanonut: ”Älkää koskaan epäröikö, väsykö, älkääkä lannistuko. Älkää pelätkö”, Cohe