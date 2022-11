Ukrainan väitetään iskeneen Venäjän rannikolle

Venäjän paikallismediassa kerrottiin perjantaina räjähdyksistä ja mahdollisesta hyökkäyksestä Novorossijskin satamaan. Paikkakunta sijaitsee Mustanmeren rannikolla miehitetyn Krimin niemimaan itäpuolella.

Naval News -sivuston laivastoasiantuntija H.I. Sutton pitää tietoja uskottavina ja huomauttaa, että asiaa on yritetty peitellä viikonlopun aikana Venäjän mediassa. Ukrainan yöllistä iskua Sheskharisin öljyterminaaliin on pidetty strategisesti merkittävänä, sillä se sijaitsee 675 kilometrin päästä Ukrainan hallitsemasta rannikosta.

Satamasta kuvatulla videolla näkynyt räjähdys herätti arvioita siitä, että Ukraina olisi tehnyt öljysatamaan samankaltaisen iskun kauko-ohjattavilla räjähdeveneillä kuin aiemmin Sevastopolissa.

Venäjä katsoi lokakuun 29. päivänä tehdyn iskun Sevastopolissa niin merkittäväksi, että sataman ympäristöön sijoitettiin runsaasti uusia puolustusjärjestelmiä. H.I. Sutton toteaa Ukrainan pystyvän nyt uhkaamaan yhä kauempana sijaitsevia kohteita, minkä seurauksena Venäjän laivasto on vähentänyt liikkumistaan Mustallamerellä lähes olemattomiin.

Naval Newsin mukaan kaikkia väitetyn hyökkäyksen yksityiskohtia ei ole pystytty vahvistamaan, mutta tapauksesta ehdittiin kertoa monissa paikallismedioissa ja sosiaalisessa mediassa. Transneft-yhtiön tiedottaja kiisti iskun. Osa venäläismediassa julkaistuista tiedoista poistettiin myöhemmin.

H.I. Sutton arvioi, että pienelläkin hyökkäyksellä öljyinfrastruktuuria vastaan voi olla massiivisia seurauksia Venäjälle vientiliikenteen rajoittamisen kautta. Novorossiysk toimii lisäksi Venäjän laivaston tärkeänä tukikohtana. Monet Kilo-luokan sukellusveneet siirrettiin sinne syyskuun jälkeen Krimin turvallisuustilanteen heikentymisen jälkeen.

LUE MYÖS:

Video kuin toimintaelokuvasta – Näin Venäjän laivaston kimppuun iskettiin (VU 30.10.2022)

***CONFIRMED***#Ukrainian maritime drone strike on Novorossiysk, far away from Odesa

It was initially reported in #Russia local media but then denials emerged. These are misinformation. It did happen.https://t.co/hHxeTTyU9k

— H I Sutton (@CovertShores) November 19, 2022