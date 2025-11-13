Ukrainan ulkoministeriö ”trollasi” Viktor Orbánia

Ukraina on sodasta huolimatta jatkanut korruption kitkemistä, jonka tuloksena maassa on käynnissä sota-ajan suurin korruptioskandaali, joka on jo johtanut ministerien eroon ja korruptiotutkintoihin.

Tämä sai Unkarin autoritaarisen pääministerin Viktor Orbánin luennoimaan Ukrainalle ja Euroopalle korruptiosta.

– Presidentti Volodymyr Zelenskyi’in kytköksissä oleva sota-ajan mafiaverkosto on paljastettu. Energiaministeri on jo eronnut ja pääepäilty paennut maasta. Tämä on se kaaos, johon brysseliläinen eliitti haluaa kaataa eurooppalaisten veronmaksajien rahat, ja se, mitä ei ole ammuttu rintamalla, päätyy sotamafian taskuihin. Hullua. Mutta me emme halua olla osa tätä. Me emme lähetä Unkarin kansan rahoja Ukrainaan, kirjoitti Orbán viestipalvelussa X.

Orbán oli kovin huolissaan EU:n rahan käytöstä ja pyysi Brysseliä ”ymmärtämään, mihin heidän rahansa todella menee”.

Ukrainan ulkoministeriö ei jäänyt pekkaa pahemmaksi.

– Luentoja korruptiosta poliitikolta, joka on korruptioskandaalien marinoima ja tehnyt maastaan EU:n köyhimmän? Ei kiitos, kirjoitti Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhi Tyhyi vastauksessaan.

Tyhyi liitti viestiinsä kuvamuokkauksen Orbánist seepraraitaisessa puvussa. Tämä on viittaus elokuussa alkaneeseen Unkarin viimeisimpään korruptioskandaaliin, jossa Orbánin kartanosta löytyi yksityinen eläintarha. Eläintarhassa on eksoottisia eläimiä, kuten seeproja ja antilooppeja.

Syyskuussa unkarilaiset mielenosoittajat kokoontuivat Orbánin kartanon eteen kantaen muun muassa seepran muotoisia ilmapalloja. Unkarilaisessa sosiaalisessa mediassa on kiertänyt myös runsaasti erilaisia kuvamuokkauksia Orbánista ja seeproista.

Orbánin hallinto on myös tunnettu laajamittaisesta EU-rahoituksen väärinkäytöstä ja korruptiosta. Unkari on EU:n sekä korruptoitunein että köyhin maa.

Lectures about corruption from a politician who is embroiled in corruption scandals and has made his country the poorest in the EU? No, thanks. https://t.co/3xqO8jKU8h pic.twitter.com/cM5d9Qx5cz — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2025

The golden illusion of Ukraine is falling apart. A wartime mafia network with countless ties to President @ZelenskyyUa has been exposed. The energy minister has already resigned, and the main suspect has fled the country. This is the chaos into which the Brusselian elite want to… pic.twitter.com/C1nuQV7HsT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 13, 2025