Ukrainan tykistö saa lisää tulivoimaa Turkista

Ukrainan käytössä on tällä hetkellä viisi erilaista raketinheitinjärjestelmää (M142 Himars, M270 MLRS, MARS-II, LRU, APS-40 ja RM-70) ja kymmenen erilaista tykkijärjestelmää (M777, FH-70, TRF-1, ACS PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, M119 ja L119). Ruotsi ilmoitti jo tammikuussa Archer-tykkijärjestelmän toimittamisesta Ukrainalle, mutta sitä odotetaan edelleen.

Uusin Ukrainan tueksi luvattu järjestelmä on turkkilainen telahaupitsi T155 Firtina, mikä kävi ilmi Ukrainan asevoimien yleisesikunnan varapäällikön prikaatikenraali Oleksiy Gromovin tuoreesta haastattelusta Ukrinformissa. Uuden järjestelmän määrää ja saapumisaikaa ei ole ilmoitettu.

T155 Firtina (suomeksi Myrsky) on kehitetty Etelä-Korean K-9 Thunderin – joka tunnetaan Suomen maavoimissa nimellä Moukari – pohjalta. Turkki osti K-9:n lisenssioikeudet vuonna 2001, mutta lopullinen T155 ei kuitenkaan ollut puhdas lisenssivalmiste. Turkkilaisten järjestelmässä on kotimainen putki sekä ainakin osa elektroniikasta ja lavetista.

Lavetin moottori on K-9:stä tuttu saksalaisvalmisteinen MT 881 KA-500, jonka teho on tuhat hevosvoimaa. Lavetin suurin nopeus on 67 km/h ja ajomatka yhdellä tankkauksella 360 kilometriä.

Turkin maavoimat sai ensimmäisen järjestelmän vuonna 2004, minkä jälkeen niitä on toimitettu sille noin 300 kappaletta. Turkki on vienyt järjestelmää myös Qatariin ja Saudi-Arabiaan.

155 millimetrin järjestelmän pituus on 12 ja putken noin 8 metriä. Putki antaa MOD 274 NE -kranaatille parhaimmillaan 40 kilometrin kantaman. Järjestelmän tulinopeus on kuusi laukausta minuutissa, mutta on mahdollista myös laukaista kolme kranaattia 15 sekunnissa. Lavetissa kulkee kerrallaan 48 ammusta.

Turkki on korvaamassa T155 Firtinan päivitetyllä, uuden sukupolven T-155 Firtina II -versiolla, joka esiteltiin pari vuotta sitten. Sen pääuutuus on ammunnanhallintajärjestelmä, jolla tulinopeus voidaan nostaa seitsemästä kahdeksaan laukaukseen minuutissa.

Huhtikuussa Ukrainan 49. Erillisen tykistöprikaatin julkaisemissa kuvissa näkyi myös turkkilainen MBRL-raketinheitinjärjestelmä KamAZ-lavetilla, ja epävirallista tietoa sen käytöstä julkaistiin jo marraskuussa. Virallista tietoa sen käytöstä tai edes toimituksista Ukrainaan ei kuitenkaan ole.