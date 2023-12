Ukrainan tykistö ampuu 2000 ammusta päivässä, Venäjän 10000

Ukrainan asevoimat ovat tiukassa paikassa tykistöammusten vakavan hupenemisen myötä. Samalla kun puolustajan kyky torjua hyökkääjä heikkenee, Venäjä on kyennyt jopa viisinkertaiseen ampumistahtiin Ukrainaan nähden.

Hyökkääjä ampuu tietojen mukaan 10 000 ammusta päivässä, kun Ukraina pystyy enää vain 2 000 ammukseen.

RUSI-tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Jack Watling kirjoittaa Guardian-lehdessä, että vielä jonkin aikaa sitten Ukraina kykeni ampumaan jopa selvästi enemmän tykistöammuksia päivässä verrattuna Venäjään. Nyt tilanne no kääntynyt päälaelleen.

– Aiemmin Ukraina ampui jopa 7 000 tykistöammusta päivässä ja heikensi Venäjän logistiikkaa sekä tykistöä niin, että Venäjä ampui noin 5 000 ammusta päivässä. Tänään Ukraina kamppailee 2 000 ammuksen ampumisesta päivässä, kun taas Venäjä on saavuttamassa 10 000.

Verkkouutiset kertoi jo kaksi viikkoa sitten, miten Ukrainan ammusvarastot olivat hupenemassa. Tuolloin ukrainalainen sotilas kuvasi tilannetta raadollisesti.

– Tämä on ilman ammuksia pelkkää romumetallia. Kiva laite, voimme kuljettaa sitä, mutta emme voi taistella sillä, hän sanoo.

