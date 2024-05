Israelissa kiista sodasta: Miten välttää loputon konflikti?

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant arvosteli kuluvalla viikolla poikkeuksellisen avoimesti maan hallituksen toimintaa Gazan sodassa. Hänen mukaansa alueen hallinnointiin ei ole tehty uskottavaa suunnitelmaa.

Gallant kehotti pääministeri Benjamin Netanjahua ilmoittamaan julkisesti, ettei Israel aio ottaa harteilleen Gazan kaistaleen siviili- tai sotilashallintoa.

– Olen nostanut asian esille hallituksen kokouksissa viime lokakuusta lähtien, enkä ole saanut tähän vastausta, puolustusministeri sanoi BBC:n mukaan.

Benjamin Netanjahu vastasi, ettei hän ole valmis vaihtamaan ”Hamastania Fatahstaniin”. Hän viittasi tilanteeseen, jossa Länsirantaa johtava Fatah laajentaisi hallintonsa myös Gazaan, joka on ollut pitkään Hamas-äärijärjestön hallussa.

Gallantin mukaan pitkittynyt Israelin sotilashallinto heikentäisi sotilasoperaation aikaansaannoksia, vähentäisi painetta Hamasia kohtaan ja vaikeuttaisi panttivankien vapauttamista.

Puolustusministerin mukaan Israelin asevoimat esitti hallitukselle jo viime syksynä suunnitelmia, joilla Gazaan voitaisiin perustaa ”paikallinen, ei-vihamielinen palestiinalainen vaihtoehtohallinto”. Mukaan tarvittaisiin myös kansainvälisiä toimijoita. Hallitus ei tiettävästi koskaan käsitellyt ehdotuksia.

Yoav Gallantin mukaan maa on ”vaarallisella polulla”, joka voi koitua Israelin tappioksi strategisessa mielessä ja heikentää turvallisuustilannetta.

– Sanon uudelleen, että en kannata Israelin sotilashallinnon perustamista Gazaan. Israelin ei myöskään pidä perustaa alueelle siviilihallintoa, Gallant sanoi.

Israelin asevoimien kerrotaan varoittaneen, että nykyinen linja voi johtaa loputtomaan konfliktiin. Joukot ovat ajautuneet toistuviin tulitaisteluihin Hamasia vastaan myös sellaisilla alueilla Gazassa, jotka oli otettu haltuun aiemmilla operaatioilla.

NEW | Senior Israeli defense officials are demanding a post-war plan from Netanyahu, and the IDF chief of staff called current Israeli operations a “Sisyphean task” unless a post-war plan is established.

Destroying Hamas is a military task, but it is not necessarily a political… pic.twitter.com/mOwGWpCXXw

— Critical Threats (@criticalthreats) May 16, 2024