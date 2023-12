Puolustajalta loppuvat ammukset: Venäjän tykistö ampuu jo neljä kertaa enemmän

Ukrainan tykistöllä on pulaa ampumatarvikkeista. Ukrainalaissotilaat kertovat rintamalla käyneelle BBC:lle, että tilanne menee kriittiseksi, jos länsimaat leikkaavat apuaan.

Nimettömänä pysyttelevä tulenjohtaja avaa vaikeaa tilannetta esimerkillä. Paljon on muuttunut suhteellisen lyhyessä ajassa.

– Vastahyökkäyksen kiihkeimmässä vaiheessa ja vielä muutama kuukausi sitten tykistötulen määrä meidän ja venäläisten välillä oli yhden suhde yhteen tai meidän eduksemme. Nyt ammumme yhden ammuksen neljää tai viittä venäläisten ammusta kohden, sotilas sadattelee.

Toinen ukrainalainen osoittaa amerikkalaisvalmisteista haupitsiaan.

– Tämä on ilman ammuksia pelkkää romumetallia. Kiva laite, voimme kuljettaa sitä, mutta emme voi taistella sillä, hän sanoo.

Puolustajat kuvaavat taistelukentän todellisuutta eräänlaiseksi asemasodaksi. Etulinjoja on linnoitettu raskaasti ja tykistön rooli on korostunut.

Länsimaisen tuen hidastelu merkitsee taistelukentällä olevien mukaan lisää miestappioita ukrainalaisille, joista monet taistelevat yhä neuvostoaseilla. Länsimaiset tykit päihittävät Ukrainan vanhan kaluston niin tarkkuudessa, luotettavuudessa kuin kantamassakin. Ammuksia on nyt säästeltävä. Kohteet valitaan tarkkaan ja ampumakäskyä odotetaan joskus vaarallisen kauan.

Eturivin sotilasasiantuntija Michael Kofman huomauttaa, että Ukrainan tykistöllä on voinut olla vielä kesällä jopa kaksinkertainen tuliylivoima venäläisiin nähden. Hän kertoo suuren ammusten tarpeen olleen kuitenkin täysin selvää jo viimeisimmän Ukrainan vierailunsa aikana. Kofman muistuttaa X-palvelun ketjussaan, että amerikkalaisten tuki Ukrainalle koostuu käytännössä tykistönammuksista.

– Venäläisten tuliylivoima ei ole määräävä. Se ei myöskään itsessään riitä läpimurtojen aikaansaamiseen, kun otetaan huomioon muut rajoittavat tekijät. Tätä ei myöskään ole helppo kääntää voitoiksi taistelukentällä. Ukraina pystyy myös tekemään toimia tämän määrällisen ylivoiman kuittaamiseksi, Kofman arvioi.

Over the summer Ukraine may have had a 2:1 advantage in tube artillery fires. When we were there last, shell hunger was visible across the front with Russian fires advantage growing. US military assistance (which must be funded) is essential in providing artillery ammo. https://t.co/fdoXAxpcut

— Michael Kofman (@KofmanMichael) December 15, 2023