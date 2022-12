Ukrainan tiedustelupäällikkö: Venäjä aloittaa uuden mobilisaation tammikuussa

Venäjä aloittaa uuden liikekannallepanon eli mobilisaation aallon 5. tammikuuta, Ukrainan tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanov sanoo Nextalle.

Hän myös totesi, että Venäjän diktaattori Vladimir Putinilla ei ole objektiivista tietoa sodan todellisesta kulusta ja hän elää ”tietotyhjiössä”.

Ukrainan viranomaiset varoittivat aiemmin joulukuussa Venäjän joukkojen mahdollisesta uudesta maahyökkäyksestä, joka suuntautuisi Valko-Venäjältä Ukrainan pohjoisosiin vuoden 2023 alussa. Ukrainalaisviranomaisten mukaan tavoitteena voisi olla toinen yritys pääkaupunki Kiovan valtaamiseksi kymmenien tuhansien Venäjällä koulutuksessa olevien reserviläisten avulla.

Venäjän hallinto on toistaiseksi pyrkinyt tukahduttamaan huhut toisesta mobilisaatioaallosta.

