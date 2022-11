Professori: Kreml innokas tukahduttamaan huhut toisesta mobilisaatiosta

– Venäjän hallitus on erittäin innokas tukahduttamaan huhut mobilisaatioiden toisesta aallosta, hyvästä syystä, kirjoittaa yksi maailman arvostetuimmista Venäjän-tutkijoista, professori Mark Galeotti Twitterissä.

Hänen mukaansa ”ensimmäinen mobilisaatioaalto murskasi implisiittisen oletuksen – ehkä sitä voisi jopa kutsua sitä hiljaiseksi sosiaaliseksi sopimukseksi -, että Putin voisi käydä sodan ilman, että se vaikuttaisi useimpiin venäläisiin, elleivät he olleet dagestanilaisia, burjaatteja jne.”

– Se myös kiristi vakavasti suhteita aluejohtajiin, joiden odotetaan nyt tekevän Kremlin kovaa ja epäsuosittua työtä (Vladimir) Putinin ollessa heidän takanaan, kuten tavallista.

– Kukaan ei voi avoimesti valittaa, mutta tyytymättömyyden merkit olivat selkeitä, esimerkiksi (Moskovan pormestari Sergei) Sobjaninin ilmoitus mobilisaation päättymisestä ja tapa, jolla tämä esitettiin myötätuntoiselle medialle hänen aloitteestaan, Galeotti kirjoittaa.

– Kun otetaan huomioon nuorten ja nuorehkojen miesten massiivinen pako maasta ensimmäisen aallon mukana. Joista monet taitavimmat ja maksukykyisimmät eivät ole palaamassa, Kremlillä on kaikki syy olla sallimatta näiden huhujen leviämistä rauhoittaakseen eliittiä ja massaa, Galeotti jatkaa.

Professori toteaa, että rehellisesti sanottuna se näyttää melko epätodennäköiseltä.

– Armeija on venytetty ensimmäisen aallon myötä äärirajoilleen, joista noin 80 000 käytetään tykinruokana Ukrainassa ja 150 000 on järjestetty (eräänlaisiksi) joukko-osastoiksi kevättä varten.

– Tämä sisälsi myös ihmisten lähettämisen Valko-Venäjälle (minimaaliseen) koulutukseen ja majoitukseen ja joille annettiin ruosteiset aseet vanhojen varastojen pohjilta. En ymmärrä, kuinka he (Venäjän armeija) pystyisivät käsittelemään toisen aallon, Galeotti jatkaa.

Mutta se, että Kreml on niin nopeassa ja tarkassa vahinkojenhallintamoodissa, on hänen mukaansa toinen merkki maan levottomuudesta, halukkuudesta uskoa mitä tahansa seuraavaa hälyttävää huhua todeksi.

– Tämä ei osoita onnellista, isänmaallista, järjestäytynyttä kansakuntaa, Galeotti päättelee.

The Russian govt is very eager to squelch rumours of a 2nd wave of mobilisations, with good reason. A short threat 1/

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) November 21, 2022