Ukrainan tiedustelujohtaja: Tuhosimme Venäjän armeijan eliitin

Ukrainan sotilastiedustelun apulaisjohtaja, kenraalimajuri Vadim Skibitskyi on antanut harvinaisen haastattelun Eesti Päevalehdelle.

Skibitskyin arvion mukaan Venäjä kykenee jatkamaan nykyistä sotaansa ehkä vuoden tai kahden verran.

– Miksi? Ensinnäkään Venäjä ei saavuttanut ensisijaista strategista tavoitettaan eli Ukrainan täydellistä miehittämistä. Sen jälkeen, kun alkuperäinen suunnitelma epäonnistui, tavoitteena oli koko Dneprin vasemman rannan [Koillis-, Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Ukrainan] valtaaminen.

Nyt Skibitskyin mukaan ”Venäjän tavoite on varsin yksinkertainen”.

– Donetskin ja Luhanskin alueiden valtaaminen kokonaan, ja toki pitää hallussaan asemansa väliaikaisesti miehitetyillä Hersonin, Zaporižžjan alueilla ja tietysti Krimillä. Venäjän federaation yhtenä päätavoitteista on koko Mustanmeren vesialueen hallinta ja sitä kautta heijastaa vaikutusvaltaansa Välimerelle, Atlantin valtamerelle ja muualle maailmaan.

Skibitskyi kertoo Ukrainan arvioivan, että Venäjän asevoimien valmistelutoimet ja uusien sotilasyksikköjen muodostaminen läntiseen sotilaspiiriin ja Leningradin alueelle muodostavat uhan niin Virolle, Baltialle kuin muillekin Euroopan maille.

Venäjän ongelma on joukkojen varustaminen

Tiedustelukenraali kuitenkin huomauttaa, että Ukraina on tietoinen armeijauudistuksen ongelmista, jotka koskevat uusien armeijoiden muodostamista.

Venäjä on juuri muodostamassa keskeiseen sotilaspiiriin 25. armeijaa. Skibitskyin mukaan on mahdollista, että Venäjä on muodostamassa uutta armeijaa Kuolan niemimaalle Suomen rajan tuntumaan.

– Eräs tämänhetkisistä venäläisten ongelmista ovat miehistö ja varustus. Erityisesti se koskee nykyaikaista varustusta, joka pitäisi uusille yksiköille antaa.

Yhdysvaltalaislehdistössä on kirjoitettu, että Venäjän aseteollisuus on sopeutunut uuteen tilanteeseen ja kyennyt lisäämään esimerkiksi panssarivaunu- ja tykistöammustuotantoaan. Skibitskyi huomauttaa, että kyse on kuitenkin Venäjän pyrkimyksestä.

– Venäjä yrittää nopeuttaa ohjusten, ammusten ja nykyaikaisen aseistuksen tuotantoa, mutta meidän arviomme mukaan Venäjä kykenee tällä hetkellä tuottamaan uusia ohjuksia, mutta useissa tapauksissa ne lähetetään heti tehtaalta rintamalle meitä vastaan käytettäväksi.

Vadim Skibitskyi on aiemminkin kertonut siitä, että venäläisten ohjustehtaiden tuotanto laukaistaan heti Ukrainaan, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä. Aseteollisuuden tuotteet kulutetaan niin sanotusti kädestä suuhun.

– Näin ollen yksi Venäjän ongelmista on tuotannon varastointi, jotta heillä olisi mahdollista jatkaa nykyaikaisin asein täysimittaista sotaa Ukrainaa vastaan. Erityisesti panssarivaunuin. Esimerkiksi Armata – missä ne ovat? Eivät missään!

Skibitskyi huomauttaa, että kansainvälisen yhteisön pakotteet toimivat, vaikka toivookin niiden tehostamista entisestään.

– Juuri siitä syystä [pakotteista] johtuen Venäjä yrittää tehdä yhteistyötä Iranin, Valko-Venäjän ja Pohjois-Korean kanssa. Se on yksi todiste siitä, että Venäjällä on ongelmia tuottaa alueellaan ammuksia, raketinheittimiä, uusia tykistöjärjestelmiä, lentokoneita ja muuta aseistusta.

– Tällä hetkellä Venäjä yrittää kiertää pakotteita tuoden tarvittavia osia kolmansien maiden kautta, perustaen uusia yrityksiä, jotka niitä ostavat, ja tuoden niitä esimerkiksi Kiinan tai Kazakstanin kautta.

Venäjän valtavat ihmisresurssit

Hänen mukaansa Venäjän ”valtavat sodankäynnin ihmisresurssit” muodostavat ”vaaran ja ongelman” Ukrainalle.

– Tarkalleen vuosi sitten [Vladimir] Putin aloitti liikekannallepanon ja tuosta lähtien Venäjä on mobilisoinut yli 300 000 miestä. Tietojemme mukaan Venäjä jatkaa sitä alueillaan ilman suurempaa melua ja mainostamista.

– He mobilisoivat edelleen joka kuukausia 10 000-12 000 miestä. Näillä korvataan Venäjän taistelukentällä kärsimät tappiot ja muodostetaan useissa sotilaspiireissä uusia yksiköitä. Lyhyen koulutuksen jälkeen nämä yksiköt lähetetään Ukrainaan.

Skibitskyi arvioi, ettei Venäjän uutta liikekannallepanoa toteuteta ennen ensi maaliskuuta, jolloin Putin valitaan presidentiksi uudelleen.

– Tulee tunnustaa, että syystalven aikana ei ole sääolosuhteiden takia paras aika sodankäynniksi. Arviomme on, että Venäjä pohtia liikekannallepanoa presidentinvaalin jälkeen. Mutta toistan, että Venäjä on koko ajan jatkanut sitä prosessia, ainoastaan piilossa.

”Tuhosimme Venäjän armeijan eliitin”

Skibitskyi vahvistaa, että Ukrainan tavoitteena on maan lailliset vuoden 1991 rajat.

– Kansainvälisen yhteisön tulee ymmärtää, että tässäkin tapauksessa voi Venäjä jatkaa sodankäyntiään. Nyt Euroopassa ja koko maailmassa on käynnissä uuden turvallisuusympäristön luominen. Meidän kaikkien tulee ymmärtää, millainen on Venäjän osa siinä.

Ukrainaa miehittävän 420 000 venäläissotilaan armeijan laatu on kuitenkin oleellinen kysymys ja ”se on toki toinen kuin sodan alussa”.

– Vuoden 2022 aikana hävitimme Venäjän armeijan eliitin, mukaan lukien merijalkaväen armeijakunnan ja maahanlaskujoukot. Ne toimivat maamme kannalta vaarallisimmissa paikoissa ja kärsivät siten suurimmat tappiot.

Skibitskyi huomauttaa, että ”esimerkiksi Tyynenmeren rannalta tuotu 155. merijalkaväen prikaati turvautuu jo viidenteen tai kuudenteen joukkojen kierrätykseen”.

– He eivät ole tavanomaisia merisotilaita, vaan koottu laivojen messihenkilöstöstä ja logistiikkayksiköistä.

Sama pätee maahanlaskujoukkoihin, joista Venäjä lähetti nyt 76. maahanlaskudivisioonan Lymanista Zaporižžjaan.

– Mutta näiden yksiköiden vahvuudesta on jäljellä ehkä 50 prosenttia ottaen huomioon niiden tappiot ja moraalin.

Hän mainitsee esimerkkinä viime vuonna muodostetun Venäjän 3. armeijakunnan, joka lähetettiin vajavaisella koulutuksella Donbasin rintamalle.

– Nyt on sama tilanne keskeisen sotilaspiirin 25. armeijan suhteen. Suunnitelman mukaisesti sen tulisi olla valmis 1. marraskuuta, mutta jo viimeisen kuukauden ajan sen yksiköitä on lähetetty Lymanin alueella. Ilman valmistelua ja koulutusta koostuvat nämä yksiköt siviileistä. Se on meidän alueellamme olevien Venäjän uusien yksiköiden laatu ja taistelukyky.

Ukrainan sotilastiedustelu arvioi Venäjällä kuluvan kymmenen vuotta taistelukyvyn palauttamiseen sotaa edeltävälle tasolle.

Ohjusten ja muiden nykyaikaisten aseiden palauttaminen vie kolmesta viiteen vuoteen. Skibitskyi kuitenkin toistaa Ukrainan kannan, että Venäjä tulee olemaan uhka Ukrainalle, Baltialle, Euroopalle ja Keski-Aasialle niin kauan kuin maalla on ydinaseet.

Skibitskyin arvion mukaan Venäjä ei kuitenkaan ydinaseitaan tule käyttämään, vaan käyttää niitä ainoastaan kiristykseen. Esimerkiksi viime vuonna Venäjä uhkasi käyttävänsä ydinaseita, jos sotatoimet laajenevat Krimille, mutta sekin oli vain puhetta.

”Vladimir Putin on elinikäinen tsaari”

Skibitskyin mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän oppositioiden merkitys on tällä hetkellä täysi nolla.

– Valitettavasti se on todellisuus. [Aljaksandr] Lukašenka ja Putin ovat tsaareja Venäjän keisarikunnan tapaan. He ovat vallassa kuolemaansa asti. — [Paikallinen] oppositio on taskuoppositio – kommunisteja ja [Vladimir] Žirinovskin kaltaisia. Se on kaikki yhtä ja samaa.

Ukrainan sotilastiedustelu kuvailee Venäjän valtarakennelmaa pyramidiksi.

– Kaikki päätökset tekee ainoastaan Putin. Ei ole paljon niitä, jotka hänelle tietoa tai ehdotuksia antavat. Miksi? Koska he pelkäävät. He pelkäävät samaa kohtaloa, joka on jo käynyt monille, esimerkiksi [Jevgeni] Prigožinille ja muille, joiden otetta on heikennetty. Samaa näimme 1930-luvulla Stalinin aikaan.

Skibitskyi mainitsee Putinin pieneen lähipiiriin kuuluvan puolustusministeri Sergei Shoigu, pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov, FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikov, Putinin ”pankkiiri”, oligarkki Juri Kovaltšuk, presidentinhallinnon apulaispäällikkö Sergei Kirijenko ja presidentinhallinnon päällikkö Anton Vaino. Aiemmasta pienestä lähipiiristään Putin on alkanut irtaantua.

Putin on kuitenkin Skibitskyin mukaan tietoinen kaikesta ympärillä tapahtuvasta.

– Mielestäni hän ymmärtää tilanteen rintamalla, Venäjällä sekä sen teollisuudessa ja taloudessa. Sen takia hän yrittääkin löytää ratkaisua varustus- ja ammusongelmiin.

– Hän yrittää solmia uusia taloussuhteita Kiinaan, Intiaan ja niin sanottuun suuren etelään sekä viedä näihin maihin Venäjän raaka-aineita. Venäjä menetti Euroopan kaasumarkkinansa, ja sen öljylle ja kuljetuksille on asetettu pakotteita. Hän ymmärtää kyllä.