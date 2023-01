Ukrainan tiedustelu: Venäjä ei aio lopettaa sotaa

– Ukrainan sotilastiedustelun mukaan venäläiset yrittävät jatkaa hyökkäystoimia (tänä) vuonna. He eivät saavuttaneet tavoitettaan millään alueella. He ymmärtävät, että he häviävät, mutta he eivät aio lopettaa sotaa, sanoi puolustusministeriön päätiedusteluosaston edustaja Andrii Tšerniak Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa Ukraina pohti mahdollisuutta, että he voivat hyökätä samanaikaisesti pohjoisesta ja idästä.

– Sellaisia vihollisen toimia odotetaan, joukkomme ovat valmiita siihen, Tšerniak sanoi.

Tšerniakin mukaan venäläiset yrittävät pitää hallussaan maakäytävän Krimille ja vallata koko Donetskin alueen. Hänen mielestään he eivät kuitenkaan pysty ylittämään Dnipro-jokea vallatakseen Hersonin uudelleen.

– Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjän armeija voi menettää jopa 70 000 ihmistä seuraavan neljän-viiden kuukauden aikana. Ja miehitysmaan johto on valmis sellaisiin menetyksiin, Tšerniak arvioi.

Ukrainan mukaan Venäjä olisi menettänyt tiistaihin mennessä jo yli 108 000 miestä kaatuneina.