Ukrainan suurlähettiläs: Olen optimistinen Leopardien suhteen

Ukrainan Saksan suurlähettiläs Oleksiy Makejev kertoo Wirtschaftswochessa olevansa optimistinen sen suhteen, että Ukraina saisi kuluvan vuoden aikana saksalaisia Leopard-panssarivaunuja.

Makejevin mukaan Saksassa on lähes vuoden kestäneen sodan aikana alettu ymmärtämään, että sodassa on kyse Ukrainan olemassaolosta ja koko Euroopan rauhasta. Yhä useammat saksalaisetkin ovat nyt sitä mieltä, että Ukrainaa on tuettava siihen asti, että se voittaa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan.

– Tämä on lupaava alku Saksan hallituksen tuleville päätöksille, myös Leopardien suhteen, Makejev tiivistää.

Aiemmin kuluneella viikolla Saksa lupasi lähettää Ukrainalle uusia rynnäkkövaunuja. Makejev kiitteleekin Saksaa päätöksestä ja lupaa, että Ukraina tulee hyötymään merkittävästi uusista rynnäkkövaunuista. Tähän asti Ukrainaan on toimitettu vain kevyempiä miehistönkuljetusvaunuja.

Lisäksi Yhdysvallat ja Saksa ovat luvanneet Ukrainalle Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä, joiden avulla Ukrainan ilmatilaa voidaan suojata yhä tehokkaammin. Makejev kertoo, että Saksan jo aiemmin toimittamat Gepard-ilmatorjuntavaunut ja IRIS-T -ilmatorjuntaohjukset ovat onnistuneet tehokkaasti torjumaan Venäjän ohjuksia ja drooneja.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz oli pitkään haluton luovuttamaan Ukrainaan Marder-rynnäkkövaunuja. Makejev kiittelee Saksaa siitä, että asiasta päästiin yhteisymmärrykseen, mutta muistuttaa, että asetoimitusten suhteen ei saisi epäröidä.

– Jokainen kulunut päivä maksaa meille ihmishenkiä, Makejev huomauttaa.

Makejev kertoo, että saksalaiset asejärjestelmät ovat saaneet Ukrainassa tulikasteen myötä ”laatusinetin”. Näin saksalainen teollisuus yhdessä Saksan hallituksen kanssa edistää Ukrainan voittoa Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaa ja koko länttä vastaan.

– Niin kummalliselta kuin se voikin monille kuulostaa, saksalaiset aseet pelastavat parhaillaan ihmishenkiä ja edistävät rauhan palaamista Eurooppaan, Makejev toteaa.

Lopuksi Makejev muistuttaa, että vaikka ukrainalaiset toivoisivat sodan päättyvän tämän vuoden aikana, edellyttää se aseapua kumppanimailta.

– Rauhan eteen on taisteltava. Ja me, ukrainalaiset, teemme niin koko Euroopan puolesta, Makejev lausuu.