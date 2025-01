Ukrainan surullisenkuuluisa yksikkö tyrmätään – ”En oppinut koulutuksessa mitään”

Ukrainan asevoimien 155. prikaatissa esiintynyt laaja, huomiota herättänyt sotilaiden joukkopako paljastaa ikäviä tosiasioita armeijan tilasta, sanovat Radio Free Europen haastattelemat asiantuntijat. Ranskassa koulutetun yksikön sotilaista yli 1 700 katosi ennen ensimmäistä taistelukosketusta.

Miehistöpulan ohella rivisotilaiden ja upseerien heikkoa koulutusta sekä asevoimien organisaation kankeutta on pidetty Ukrainan suurina haasteina sodan kolmannen vuosipäivän lähestyessä.

Nimettömänä esiintynyt, 155. prikaatin jättänyt upseeri arvostelee kovin sanoin henkilöstön heikkoa koulutusta. Luutnantin mukaan hän ei oppinut Ranskassa ”yhtään mitään”.

– Se koulutus, jota kuvittelin sodan kolmannelle vuodelle, ei toteutunut. Minä en ainakaan tiedä mitä minun on tarkoitus tehdä. En ole valmis antamaan periksi ja käskyttämään täysin kouluttamattomia ihmisille. Lisäksi, ei minullakaan ole koulutusta.

– Komennan noin 30 ihmistä. En ole valmis vaarantamaan heidän henkiään, luutnantti kertoo.

Jotkut ukrainalaispoliitikot ovat arvostelleet Ranskaan lähetetyn prikaatin muodostamista sekavaksi. Ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov on kuvaillut yksikön kokoamista ”kaikilta osiltaan täydeksi organisatoriseksi kaaokseksi”. 155. prikaatista ohjattiin kesällä 2024 yli 2550 sotilasta vahvistuksina muihin yksiköihin, jolloin Ranskaan lähti syksyllä vain 1924 suurimmalta osin kokematonta sotilasta.

– Miksi luoda uusi prikaati, kun jo olemassa olevissa prikaateissa ei ole riittävästi miehiä, jos se lopulta jaetaan jotta sotilaita voidaan siirtää vanhoihin prikaateihin? Mikä tässä oli idea, arvostelee taas nationalististen puolisotilaallisten joukkojen ex-komentaja Serhii Sternenko viestipalvelu X:ssä RFERL:n mukaan.

Kun 155. prikaati lopulta siirrettiin rintamalle, kuvailee haastateltu upseeri kaluston olleen osittain epäkunnossa ja komentajien epävarmoja. Tässä tilanteessa osa sotilaista jättää mieluummin prikaatin, luutnantti toteaa.

Australian asevoimien evp-kenraalimajuri Mick Ryan on todennut presidentti Volodymyr Zelenskyin käsitelleen asevoimien sisäistä tilannetta peräti kahdessa puheessaan uudenvuoden tienoilla. Armeijan avoimuutta ja sotilaiden oikeuksia edistämään on perustettu uusi asiamiehen virka, ja lisäksi aliupseerien ylentämistä upseereiksi on helpotettu.