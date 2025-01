Katastrofi etulinjassa: Ukrainan sotilaat pakenivat ennen taistelua

Ukrainassa on keskusteltu huolestuneeseen sävyyn asevoimien heikentyneestä taistelutahdosta.

Taustalla on sotilaiden uupuminen vuosia kestäneen sodan seurauksena sekä se, ettei alivahvuisia yksiköitä ole pystytty vetämään takalinjaan lepoa ja vahvistuksia varten. Värväyksiä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin viime vuoden keväällä, mutta tämä ei ole riittänyt tappioiden korvaamiseksi.

Lokakuun 2024 loppuun mennessä rintamalta oli karannut enemmän sotilaita kuin kahden edellisen vuoden aikana yhteensä. Osa paenneista sotilaista on sittemmin palannut rintamalle, osa on edelleen pakomatkalla ja loput on pidätetty.

Kohua on herättänyt tapaus, jossa länsikalustolla varustetun 155. prikaatin sotilaista yli 1 700 katosi ennen yksikön ensimmäistä taistelukosketusta. Yksikkö oli koulutettu Ranskassa.

Ukrainan asevoimien tilanteesta kirjoittava ex-upseeri arvioi katastrofin nostavan esiin johtamiseen ja hallintoon liittyviä vakavia ongelmia. Hän katsoo kriisin olevan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin vastuulla.

– Tämä on systeemitason ongelma eikä yksittäinen tapaus, joka johtuisi huonosta prikaatista tai vääristä sotilaista. Ongelma tulee jatkumaan, kunnes presidentti tekee muutoksia asevoimien johdossa, Tatarigami-nimimerkkiä käyttävä entinen upseeri sanoo viestipalvelu X:ssä.

Ukrainalaisen Novynarnia-sivuston mukaan 155. prikaatiin liittyvistä tapahtumista on aloitettu syyttäjäviranomaisten tutkinta. Yksikkö menetti noin 1 700 sotilasta vahvuudestaan sen siirtyessä taisteluihin Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin rintamalle. Prikaatin perustamisesta vastuussa ollut upseeri kuoli sydänkohtaukseen. Prikaatin komentaja sai potkut heti taisteluiden alun jälkeen.

Ranskassa koulutetun prikaatin kustannukseksi arvioitiin 900 miljoonaa euroa, mikä käytännössä katettiin suurilta osin sotilaskalustolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti 155. prikaatin perustamisesta ja koulutuksesta.

Ranskan sanotaan täyttäneen kaikki velvoitteensa hanketta kohtaan, mutta silti yli 50 sotilasta pakeni yksiköstä koulutusvaiheessa. Tämä herätti epäilyjä yksikön tulevasta taistelukyvystä.

Yksikköä alettiin muodostaa maaliskuussa 2024, ja sen komentajaksi valittiin kokenut upseeri. Ihmetystä herätti se, ettei prikaati saanut yhtäkään lennokkia Ukrainan valtiolta. Puolustusministeriö myönsi rahoitusta droonien hankintaan vasta 10 vuorokautta rintamalle saapumisen jälkeen.

Tunnettu ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov sanoo yksikön kokoamisen olleen alusta lähtien ”kaikilta osiltaan täysi organisatorinen kaaos”. Haasteena oli, että 155. prikaatista ohjattiin heinä–elokuussa yli 2 550 sotilasta vahvistuksina muihin yksiköihin. Ranskaan lähti syksyllä vain 1 924 miestä, joista suurimmalla osalla oli vain vähäistä sotilaskokemusta.

With over 1,700 soldiers went AWOL from the 155th Brigade before combat deployment, this should serve as an indictment of CiC Alexander Syrski. The brigade was armed with Western weaponry and trained in France, thus the issue is in organizational and leadership failure

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 1, 2025