Ukrainan sotilastiedustelu lupaa operaatiota Krimillä

Asiasta kertoi Ukrainan sotilastiedustelun GUR:n johtaja Kyrylo Budanov tiedustelun uudessa dokumentissa, joka on julkaistu maanantaina esimerkiksi GUR:n Facebook-sivulla.

Tunnin mittaisessa dokumentissa käsitellään Venäjän tavoitteita esimerkiksi Zaporižžan ydinvoimalan tuhoamiseksi ja ydintuhon aiheuttamiseksi useita erikoisoperaatioita, joita GUR:n joukot ovat toteuttaneet talven 2022 jälkeen. Erityisesti dokumentissa puhutaan sotilastiedustelun sisällyttämisestä taistelukokoonpanoihin.

– Nämä kaikki ovat valmistelevia toimia vakavan operaation toteuttamiseksi Krimillä, sanoi Budanov dokumentissa.

– Tässä testataan arvioidemme oikeellisuutta siitä, miten päästä Krimille ja poistua sieltä. Lisäksi se on viesti ihmisille, jotka ovat eläneet miehitysvallan alla kymmenen vuotta. Moni heistä uskoo, että heidät on unohdettu ja he kokevat tulleensa petetyiksi.

Dokumentin keskiössä on varsinkin merisodankäynti. Ukraina on osoittautunut siinä menestyksekkääksi: viimeksi aiemmin maaliskuussa GUR onnistui tärvelemään meribeibeiksi kutsumillaan droneilla Venäjän partiointialus Sergei Kotovin. Helmikuussa he upottivat 112 metriä pitkän Venäjän maihinnousualus Tsesar Kunikovin.

GUR:n johtaja Budanov vannoi, ettei Venäjä tule koskaan hallitsemaan merialueita Krimillä.

Venäjän liittoneuvoston jäsen ja ulkoasiankomitean varapuheenjohtaja Vladimir Žahabarov kommentoi dokumenttia ja huomioita Krimistä oitis maanantaina. Žahabarovin mukaan dokumentti olisi joko ”feikki tai tyhmyyttä”.

– On epätavallista, että tiedustelupalvelun johtaja kommentoi näin. On sääntö, ettei tulevia operaatioita kommentoida etukäteen eikä myöskään jälkikäteen sitten, kun operaatiot on toteutettu, Žahabarov sanoi uutissivusto Lentan mukaan.

Žahabarov sanoi myös, että kyse voi olla jonkinlaisesta uhkarohkeudesta.

– Otamme joka tapauksessa tämän huomioon, ja meidän joukkomme ovat varautuneet.

