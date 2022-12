”Ukrainan sankarit pysäyttävät niin kutsutun venäläisen maailman”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili tiistaina Donetskin alueen taistelujen keskuksessa Bahmutissa tapaamassa joukkoja ja jakamassa kunniamerkkejä, kertoo CNN.

– Olin siellä tänään tukemassa sotilaitamme, jakamassa valtion palkintoja ja kiittämässä heitä. Ohitin Slovjanskin, Kramatorskin, Druzhkivkan, Konstantinovkan… Lähistöllä olevat kaupungit, kylät, jotka nyt kirjaimellisesti kamppailevat elämästään.

Hän sanoi, että ukrainalaiset sankarit Bahmutissa pysäyttävät ”niin kutsutun venäläisen maailman”.

– Jokainen päivä, jonka he kestivät siellä, jokainen isku, jonka he kestivät siellä, jokainen hyökkäys, jonka he torjuivat, ja jokainen heidän suorittamansa vastahyökkäys on elämää Ukrainalle.

– Teemme kaiken mahdollisen ja mahdottoman, odotetun ja odottamattoman, jotta sankareillamme olisi kaikki mitä he tarvitsevat voittaakseen. Tämä on meidän Luhanskin alueemme, tämä on meidän Etelä-Ukrainamme, tämä on meidän Krimimme. Ukraina ei jätä mitään omaa viholliselle, Zelenskyi sanoi.