Ukrainan rahat loppumassa, EU ei saanut taivuteltua Viktor Orbánia

Unkarin pääministeri Viktor Orbán blokkaa edelleen 90 miljardin euron lainaa, jonka Euroopan unionin on tarkoitus myöntää Ukrainalle. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat eivät tänään saaneet taivuteltua Orbánia olemaan käyttämättä veto-oikeutta lainaan, joka viime vuoden puolella jo yhteisesti sovittiin.

Asia ei todennäköisesti ratkea ennen 12. huhtikuuta käytäviä Unkarin parlamenttivaaleja, joissa Ukraina- ja EU-vastaisuus on valjastettu Orbánin Fidesz-puolueen kampanjakärjeksi. Vaaleista ennakoidaan tulevan poikkeuksellisen tiukka kamppailu.

Ukrainan ja Unkarin välit kiristyivät tammikuussa, kun venäläisen öljyn toimitukset Unkariin ja Slovakiaan keskeytyivät Druzhba-putken vaurioiden vuoksi. Ukrainan mukaan putki vaurioitui Venäjän iskuissa, mutta Orbánin mielestä Ukraina on hidastellut sen korjaamisessa.

Se, että EU on luvannut maksaa putken korjauksen ja että Unkarilla on muitakin reittejä saada öljyä, eivät ole vaikuttaneet Orbánin päätökseen käyttää veto-oikeuttaan.

Torstaina usea EU-johtaja ilmaisi suorasukaisesti turhautumisensa Orbánin käytökseen, jota pidetään yleisesti petturuutena, The Guardian kertoo. Orbánin temppuilu tulee hankalaan saumaan, sillä Ukrainalta ovat pian loppumassa rahat.

Pääministeri Petteri Orpo totesi lehden mukaan, että Orbán käyttää Ukrainaa vaaliaseena.

– Mielestäni hän petti meidät ja meidän täytyy löytää ratkaisu päästä eteen päin, Orpo sanoi.

Politico kertoi viime viikolla, että Ukrainan sotakassa ei kuitenkaan ole ehtynyt ihan niin pahasti kuin päättäjät aiemmin pelkäsivät. Maa pystyy Politicolle puhuneiden lähteiden rahoittamaan puolustusponnistelujaan toukokuun alkuun saakka.

Aiemmin rahojen arveltiin loppuvan huhtikuussa. Syy tilanteen paranemiseen on se, että kansainvälisen valuuttarahasto (IMF) hyväksyi viime kuussa 8,1 miljardin dollarin lainan sodan runtelemalle maalle. Summasta maksettiin heti 1,5 miljardia dollaria.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puheessaan Eurooppa-neuvostolle, että lainapaketti on “Euroopan tärkein taloudellinen turvatakuu Ukrainalle”.

– Tämä on meille kriittistä. Se on resurssi ihmishenkien suojelemiseen, hän lisäsi.

Zelenskyin mukaan Venäjän-vastainen 20. pakotepaketti, joka on myös on jumissa Unkarin ja Slovakian veton vuoksi, olisi voinut lisätä painetta Venäjää kohtaan.

