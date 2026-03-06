Unkari painostaa Ukrainaa: Asemiehet estivät pankin kuljetuksen

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on vaatinut Ukrainalta että Ukraina mahdollistaisi alueensa lävitse kulkevan Družba-kaasuputken käyttöönoton. Putken vauriot ja uudet iskut sen pumppaamoon ovat aiheuttaneet toimituskatkoja ja viivästyksiä, jotka ovat närästäneet Unkaria ja Slovakiaa koko Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ajan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Viimeisimpänä Unkari otti kiinni ukrainalaisen pankin rahankuljetustyöntekijöitä, jotka olivat siirtämässä Ukrainan omaisuutta maateitse Itävallasta Ukrainaan. Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybihan mukaan seitsemän Oštšadbankin työntekijää olivat siirtämässä huomattavaa käteis- ja kultakuljetusta kahdella autolla Ukrainaan, kun heidät pysäytettiin. Perjantaina Unkarin hallituksen tiedottaja kertoi, että pankkiväen pidätti Unkarin verovirasto. Tiedottaja kertoi viestipalvelu X:ssa, että Unkarin mielestä pankkityöntekijöiden operaatiota ohjaili Ukrainan tiedustelu ja että tästä syystä heidät karkotetaan.

Unkarin terrorismintorjuntayksikön julkaisemalla videolla näkyy, miten aseistautuneet pysäyttävät rahankuljetusautot, vievät kuljettajat maahan ja raudoittavat heidät. Perjantaina aamulla pääministeri Orbán vieraili radion aamulähetyksessä naureskelemassa, että ukrainalaisilta loppuvat rahat nopeammin kuin unkarilaisilta loppuu öljy.

Ukrainan ulkoministeriö julkaisi perjantaina päivällä ukrainalaisille kehotuksen välttää matkustamista Unkariin. Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha kommentoi perjantaina iltapäivällä, että Ukraina harkitsee Unkarille pakotteita. Sybiha kehotti myös Unkaria olemaan sotkematta Ukrainaa omiin sisäpoliittisiin vääntöihinsä.

Tällä Sybiha viittasi todennäköisesti Unkarin lähestyviin vaaleihin. Parlamenttivaalit pidetään huhtikuussa, ja keskustaoikeistolainen Tisza-puolue on kirinyt gallupeissa Orbánin valtapuolue Fideszin rinnalle tai edelle. Fidesz on ollut vallassa noin kuusitoista vuotta, eikä sillä vaikuta olevan mitään aikomusta hävitä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Fideszia edustava pääministeri Orbán on uhannut aiemmin, että Unkari pakottaa Ukrainan avaamaan Družba-putken. Ukraina on sanonut putken vaurioituneen Venäjän iskuissa tammikuussa. Unkari on EU-maana myös estänyt Ukrainaa saamasta EU:lta lainarahaa, ja komissio joutuu nyt etsimään jonkinlaista keinoa lainoittaa Ukrainaa ohitse EU-päätöksenteon edellyttämän yksimielisyysvaatimuksen.

Aiemmin kuluvalla viikolla Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó, Fidesz-puolueesta hänkin, vieraili Moskovassa tapaamassa Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Heti vierailun jälkeen Kremlin verkkosivuilla julkaistiin Putinin eräälle lojaalille toimittajalle antama haastattelu. Siinä Putin pohdiskeli, että Venäjän voisi olla itse syytä lopettaa kaasun toimittaminen Eurooppaan kun Eurooppa sen joka tapauksessa estää. Samalla Putin syytti Eurooppaa Ukrainan tukemisesta.