Ukrainan puolustus repeilee Donetskissa – nyt tuli varoitus uudesta uhasta

Viime päivien aikana Venäjän joukot ovat onnistuneet etenemään kymmenen kilometriä Ukrainan Donetskissa Dobropillja-Kramatorsk-valtatien alueella käyttäen miesylivoimaa.

Hyökkäys on osa laajempaa Venäjän operaatiota kahden suuren taisteluissa kärsineen kaupungin, Pokrovskin ja Kostiantynivkan, välillä ja saattaa mahdollistaa sen, että Moskova katkaisee Ukrainan joukoilta jäljellä olevat huoltoreitit.

Analyytikoiden mukaan Venäjä pyrkii vahvistamaan asemiaan Alaskan huippukokouksen alla.

– Koska poliittinen tilanne on kireä, jopa taktiset läpimurrot voivat saada strategista merkitystä, mikäli alarmistiset narratiivit alkavat levitä juuri ennen tärkeitä neuvotteluja, sanoo suomalainen sotilas­asiantuntija Emil Kastehelmi Kyiv Independentille.

Jos Venäjän hyökkäysyksiköt pystyvät vakiinnuttamaan asemansa ja hyödyntämään olemassa olevaa murtokohtaa, eteneminen voisi vauhdittaa Venäjän tavoitetta vallata kokonaan Donetskin alue – jonka se miehitti vuonna 2014 ja jota se on yrittänyt saada hallintaansa siitä saakka.

Ukrainalaiset sotilasasiantuntijat ja sotilaat ovat kuitenkin luonnehtineet, että viime aikojen tapahtumat sekä aiemmat asteittaiset menetykset alueella kertovat laajemmista järjestelmäongelmista Ukrainan asevoimissa. Miehistä on pulaa ja johdolta puuttuu strategista näkemystä.

Sotaa seuraava yhdysvaltalainen ajatuspaja ISW arvioi, että lähitulevaisuudessa ratkeaa, saako Venäjän käännettyä taktiset voittonsa Dobropilljan alueella strategisiksi. Seuraavat päivät Pokrovskin suunnan operaatioissa ovat luultavimmin Ukrainalle kriittistä aikaa, jolloin sen täytyy torjua hyökkääjän rynnäköt Pokrovskin pohjois- ja koillispuolilla.

Venäjä on elokuun aikana merkittävästi tehostanut hyökkäyksiään Donetskissa useilla sektoreilla. Dobropilljassa on lisätty painetta ja hivuttauduttu etulinjan kyliin sekä pyritty selvittämään Ukrainan puolustuksen heikkoja kohtia. Samaan aikaan alueelle on tuotu lisää joukkoja, kaikkiaan jopa 100000 sotilasta.

ISW:n mukaan venäläisjoukot ovat todennäköisesti ottaneet haltuunsa useita asutuskeskittymiä Dobropilljasta etelään ja kaakkoon ja osittain katkaisseet Pokrovskin ja Dobropilljan välisen valtatien, joka on ukrainalaisten huoltoreitti.

Alkuviikosta ex-Azov-komentaja ja nykyinen kansanedustaja, Ukrainan asevoimien komentoa vanhanaikaisuudesta kärkkäästi arvostellut Bohdan Krotevitš kuvaili tilannetta kaoottiseksi ja uhkaavaksi.

Ukrainalaisen avointen lähteiden karttaprojektin DeepStaten mukaan Kreml luottaa pieniin jalkaväkiyksiköihin murtautuakseen harvan ensimmäisen puolustuslinjan läpi Dobropilljan alueella ja saadakseen jalansijaa jatkohyökkäyksille.

Ukrainalaisprikaatit, jopa armeijan parhaat yksiköt, kärsivät vakavasta jalkaväen vajauksesta, mikä johtuu maan mobilisaatioprosessin korjaamisen epäonnistumisesta sekä siitä, etulinjassa asemien pitäminen on yhä tappavampaa taivaalla pörräävien venäläisten lennokkiparvien vuoksi.

Vuoden 2025 aikana Ukrainan linjoihin on siksi avautunut aiempaa suurempia aukkoja, joita vihollinen on pyrkinyt hyödyntämään aaltomaisilla massahyökkäyksillä, Kyiv Independent toteaa.

Vaikka Venäjän eteneminen on ollut osin dramaattista etäisyyksinä mitattaessa, analyytikot eivät kuitenkaan luokittele sitä läpimurroksi.

– Venäjän jalkaväki on onnistunut tunkeutumaan harvasti miehitettyihin ukrainalaisten puolustusasemiin, mutta tämä kehitys on jo muhinut viimeisinä viikkoina, Kastehelmi kuvaa.

Kastehelmen mukaan hän ei vielä puhuisi romahduksesta tai läpimurrosta, kun kyse on siitä, että jalkaväki hyödyntää havaitsemaansa heikkoutta eikä operaatioon ole sitoutettu panssariyksiköitä.

Sotilasasiantuntija ja Ukrainan suurimman armeijaa tukevan rahaston johtaja Taras Chmut yhtyy Ukrainan asevoimien systeemisistä ongelmista esitettyihin huoliin. Hänen mielestään Ukrainan takaiskut Donetskissa johtuvat pitkään jatkuneista armeijan kipukohdista.

Chmut varoittaa, että Ukraina on menettänyt asemiaan asteittain, ja ilman päättäväisiä toimia Venäjä voisi tuoda panssarireservinsä taisteluun ja vallata laajoja maa-alueita kuten kävi vuonna 2022.

– Ongelmien ohittaminen ei ratkaise niitä. Mutta pahinta on sivuttaa asioiden todellinen tilanne. Tukekaa puolustusvoimia. Kaikilla mahdollisilla tavoilla, Chmut vetosi X-päivityksessään.

DeepStaten asiantuntijat arvioivat, että jos Venäjän joukot saavat valmiiksi joukkojen keskityksen ja linnoittavat Dobropilljan lähellä vallatut asemansa, ne saattavat edetä syvemmälle Ukrainan hallussa olevalle alueelle. Lisää lennokkiryhmiä voitaisiin käyttää häiritsemään Ukrainan huoltoa ja vaikeuttamaan ympäröivien asemien puolustamista.

– Tällä tahdilla, ellei mikään muutu, voimme olla tilanteessa, jossa Dobropillja menetetään ennen Pokrovskia, analyysipalvelu varoitti.

Kastehelmi kuitenkin sanoo, ettei Venäjän asemien vakiinnuttaminen alueella ja saarroksen muodostaminen automaattisesti merkitsisi suurempaa operatiivista menestystä.

– Todelliset strategiset muutokset vaativat isompia ja ratkaisevampia muutoksia taistelukentällä.

– Paljon riippuu siitä, miten Ukrainan reservit pystyvät vakauttamaan tilanteen.

Kastehelmen mukaan Ukrainan yksiköitä muilta rintamanosilta ja reservistä tullaan todennäköisesti siirtämään Dobropilljan vahvistamiseksi. Tällöin Venäjä voi kuitenkin yrittää käyttää tilannetta hyväkseen aloittamalla uusia hyökkäyksiä muualla. Ukrainan riskinä on ajautua reaktiiviseen puolustukseen, jos sen on vastattava useisiin samanaikaisiin kriiseihin.

– Jos venäläiset haluavat aiheuttaa maksimaalista painetta ukrainalaisille ja samaan aikaan parantaa diplomaattista asemaansa, tämä voi olla sille oikea hetki, Kastehelmi toteaa.

