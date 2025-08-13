Venäjän neuvottelutaktiikka paljastuu: Ukrainan joukot yritetään saartaa

Venäjän joukot todennäköisesti murtautuivat Ukrainan puolustuslinjaan Pokrovskin koillispuolella yhdessä suurimmista etenemisyrityksistään kuukausiin. Vihollinen uhkaa saartaa strategisesti tärkeän kaupungin katkaisemalla kriittisiä huoltoreittejä. Ukrainan tunnetun avoimista lähteiden yhdistelemiseen perustuvan karttaprojektin DeepStaten kartat kuvaavat noin yhdeksän kilometrin pituisen ulkonevan kiilan, joka ulottuu kohti Dobropillian ja Kramatorskin välillä kulkevaa valtatietä.

Eteneminen uhkaa jakaa Ukrainan puolustuslinjoja Donetskin alueella. Pahimmassa tapauksessa se voi johtaa siihen että huomattava määrä Ukrainan joukkoja jää saarroksiin Pokrovskin ympärille, sillä Pokrovsk on hyvin linnoitettu. Venäläiset sotabloggarit ovat jo ryhtyneet spekuloimaan Pokrovskin saarrolla ja sillä, kuinka paljon lisää etenemistä Venäjän joukoilta tarvittaisiin ja minne, jotta rintama romahtaisi.

Myös Azov-prikaatin entinen esikuntapäällikkö Bohdan Krotevitš kirjoitti viestipalvelu X:ssa maanantaina, että tilanne on kaoottinen ja uhkaava. Krotevitšin mukaan Pokrovsk ja Myrnohrad on melkein saarrettu, ja Kostjantynivka saarrettu osittain samalla, kun vihollinen etenee kohti Kramatorskia. Krotevitš jatkoi tiistaina ehdottamalla taktiikkaa, jossa ensinnä vahvistetaan nykyiset puolustusasemat ja täydennetään sekä joukkoja että kalustoa ja stabiloidaan tilanne. Vasta sen jälkeen Ukrainan on mahdollista ryhtyä tavoittelemaan vastahyökkäystä.

Krotevitš on reservin everstiluutnantti, joka jäi Venäjän vangiksi vuonna 2022 Azovin puolustaessa Mariupolia. Sotavankeina olleet on Ukrainassa vapautettu palveluksesta. Nyt Pokrovskin suuntaa puolustamaan on siirretty myös varsin pystyviksi tunnetun Azovin joukkoja – eli sotilaita, joita Krotevitš on johtanut.

Ukrainan pääesikunta tiedotti tiistaina illalla, että Ukrainan puolustajat olivat vuorokauden aikana pysäyttäneet Pokrovskin suunnalla 33 vihollisen hyökkäystä, ja kaksi yhteenottoa oli iltakymmenen tienoilla edelleen käynnissä.

Kyse on mitä selkeimmin Venäjän presidentti Vladimir Putinin menetelmästä rakentaa neuvottelutaktiikkaa. Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat perjantaina 15. elokuuta Alaskan Anchoragessa keskustellakseen Ukrainan sodasta ja, ainakin Trumpin toiveiden mukaan, sen lopettamisesta. Putin on useasti ennenkin kiihdyttänyt taistelutoimia neuvottelujen edellä.

Tiistaina esimerkiksi Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka nykyään tekee sotilaskonsultointia nimimerkillä Frontintelligence Insight, huomautti että Trump vaikutti kuluvan vuoden maaliskuussa uskovan että Venäjä on uhkaavasti piirittänyt Ukrainan joukot. Tuolloin kyse oli Ukrainan joukoista Venäjän Kursksissa.

— Juuri tällä hetkellä tuhannet Ukrainan sotilaat ovat täysin Venäjän armeijan piirittäminä ja erittäin huonossa ja haavoittuvassa asemassa. Olen painokkaasti vaatinut presidentti Putinia säästämään heidän henkensä, tämä olisi kauhistuttava joukkomurha jollaista ei ole nähty toisen maailmansodan jälkeen, Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa 14. maaliskuuta.

Frontintelligence Insight kirjoitti, että parhaillaan todennäköisesti nähdään Venäjän asevoimien offensiivisten kykyjen huipentuma, jossa Venäjä yrittää vallata Ukrainalta niin paljon maa-alaa kuin mahdollista.

— Näinä päivinä ennen elokuun viidettätoista nähdään varmaan vielä onko Venäjällä muuta esiteltävää vai onko tässä heidän voimannäyttönsä koko etulinjan matkalta.