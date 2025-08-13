Ukrainan taistelutavassa suuri muutos: Kuin kaksi neuvostoarmeijaa vastakkain

Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alettua vuonna 2022 ukrainalaispuolustajat tulivat tunnetuksi ketteristä ja innovatiivisista ratkaisuista, joiden avulla hyökkääjälle aiheutettiin merkittäviä tappioita.

Nyt taistelutavassa on tapahtunut muutos huonompaan suuntaan, sanoo majuri Oleksiy Pasternak The Wall Street Journalille.

Aiemmin päätöksiä tehtiin hyvin lähellä etulinjaa. Nyt komennot annetaan korkealta ylhäältä, mikä vähentää joukkojen aloitekykyä ja aiheuttaa turhia tappioita.

Ukrainan komentotyylin on kuvailtu palanneen takaisin neuvostoaikaan. Joukot käsketään hyökkäämään epätoivoisissa tilanteissa, eikä lupaa taktisiin perääntymisiin anneta.

– Armeijamme pysyy koossa pääasiassa pataljoonan tasolla toimivien henkilöiden aloitteellisuuden ansiosta, Pasternak sanoo.

Myös monet ukrainalaissotilaat arvostelevat taistelutapaa. Viime aikoina Ukraina on joutunut rintamalla vaikeaan asemaan

– Iso neuvostoarmeija voittaa pienen neuvostoarmeijan, moni sotilas tiivistää näkemyksensä.

Osa ukrainalaissotilaista arvostelee sodanjohtoa julkisesti. Kapteeni Oleksandr Shyrshyn sanoo, ett hänen johtamaansa pataljoonaa on useita kertoja käsketty hyökkäämään epärealistisissa olosuhteissa ja tavalla, joka ylittää yksikön suorituskyvyt.

Pataljoona osallistui Ukrainan operaatioon Kurskissa. Shyrshyn sanoo, että hänen pataljoonalleen annettiin käsky suorittaa vastahyökkäys venäläisten vallattua alueita takaisin Ukrainalta. Hänen mukaansa käsketty hyökkäys oli täysin ennakoitavissa oleva ja venäläiset olivat asemissa odottamassa sitä.

Shyrshynin mukaan taistelussa kaatui monia nuoria, hyvin koulutettuja sotilaita.

– He olivat nuoria ja motivoituneita. Minulla oli suuria odotuksia heistä. Sen sijaan me menetimme heidät.

Kapteenin mukaan Ukrainan tulisi keskittyä laatuun määrän sijasta.

– Emme voi voittaa Venäjää resursseillamme. Heitä on enemmän – meidän on oltava parempia.

Pasternak kertoo osallistuneensa Naton kurssille, jossa käsiteltiin länsimaista taistelutapaa. Kurssin lähestymistavan mukaan ylemmän tason komentajat asettavat tavoitteet, mutta kentällä olevat johtajat päättävät parhaan lähestymistavan sen saavuttamiseksi.

Majurin mukaan vastaavaa ei Ukrainassa juuri näy.

– Ne noudattavat neuvostoaikaisia periaatteita. He eivät luota alaisiinsa, Pasternak sanoo.

Hänen mukaansa komentajat ovat paikoitellen huutaneet radioiden kautta hyökkäyskäskyjä täysin epätoivoisissa tilanteissa. Lupaa perääntyä ei myöskään usein anneta.

Pasternakin mukaan kentällä olevat upseerit eivät aina uskalla kertoa aluemenetyksistä komentajilleen kurinpitotoimien pelossa.

Tieto huonosta johtamisesta ja taistelutavasta on myös vaikeuttanut uusien alokkaiden rekrytointia.