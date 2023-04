Ukrainan presidentti onnittelee Suomea

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on onnitellut Twitterissä puolustusliitto Natoon tiistaina liittynyttä Suomea.

– Vilpittömät onnittelut Suomelle ja presidentti Sauli Niinistölle Natoon liittymisestä sen perustamisen 74-vuotispäivänä. Natosta tuli alueen ainoa tehokas turvatakuu Venäjän hyökkäyksen keskellä, Zelenskyi sanoo tviitissään.

Myös Ukraina tavoittelee Nato-jäsenyyttä.

– Odotamme Vilnan Nato-kokouksen tuovan Ukrainan lähemmäksi euroatlanttisia tavoitteitamme, Zelenskyi toteaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vastannut Ukrainan presidentin onnitteluun.

– Kiitos erittäin paljon, presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Thank you very much, President @ZelenskyyUa.

— Sauli Niinistö (@niinisto) April 4, 2023