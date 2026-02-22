Ukrainan presidentin sanat pysäyttivät – ”Sodankäynti muuttuu”

Euroopan on ryhdyttävä toimiin pysyäkseen mukana sodankäynnin ja aseteknologian kehityksessä, kirjoittaa Britannian ex-pääministeri Rishi Sunak The Timesissa. Sunak kertoo käyneensä valaisevan keskustelun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Münchenin turvallisuuskonferenssissa aikaisemmin helmikuussa.

– Droonit ovat muuttaneet sodankäynnin luonteen. Volodymyr Zelenskyi kertoi minulle Münchenissä konferenssissa, että 80 prosenttia venäläisten tappioista on miehittämättömien alusten aiheuttamia, ex-pääministeri kertoo.

Drooneista on tullut Ukrainan suuri vahvuus, Sunak toteaa, eivätkä liittolaiset pysy kehityksessä mukana. Hän viittaa Naton viimevuotiseen Herdgehog-2025-harjoitukseen, jossa ukrainalaiset droonien lennättäjät kukistivat ”vihollisjoukon”. Harjoitus paljasti länsijoukkojen olevan huonosti valmistautuneita moderniin sodankäyntiin, Sunak toteaa.

Saksa onkin kääntynyt jo Ukrainan puoleen, ja tuoreen sopimuksen mukaan Ukrainan sotilaat alkavat kouluttaa Saksan asevoimia muun muassa droonisodankäynnissä, Sunak kirjoittaa. Osoituksena Ukrainan innovaatiokyvystä ex-pääministeri pitää Ukrainan – ”maan ilman laivastoa” – kykyä pakottaa Venäjän laivasto ”takaisiin satamiinsa” Mustallamerellä.

– Muistan, kuinka vieraillessani Ukrainassa vyonna 2022 minut vietiin drooni-innovaatio­keskukseen, jossa kehitettiin miehittämättömiä meridrooneja. Katsellessani ympärilleni varastohallissa käännyin mukanani olleen korkea-arvoisen brittiupseerin puoleen ja kysyin: ”Onko meillä mitään näin edistynyttä?”

– ”Ei aivan, pääministeri”, kuului vastaus, Sunak kuvailee.

Sunak kehottaa eurooppalaisia konkreettisiin toimiin drooniteknologian saralla. Tuotantoa on lisättävä ja hajautettava, ja Baltiaan on luotava ”droonimuuri”, ex-pääministeri luettelee.

– Mustanmeren tapahtumat osoittavat, kuinka hämmentävän nopeasti sodankäynti muuttuu. Euroopan maiden on sopeuduttava uuteen tilanteeseen. Historia opettaa mitä tapahtuu, jos emme tee niin. 1930-luvulla natsit käyttivät Espanjan sisällissotaa uusien taktiikoiden ja aseiden kokeiluun. Vuonna 1940 he sitten ottivat nämä opit käyttöön. Salamasodassa he murskasivat Belgian, Alankomaat ja Ranskan vain 25 päivässä. Vain Dunkirkin evakuointi mahdollisti sen, että pystyimme jatkamaan taistelua.

Rishi Sunak toimi Britannian pääministerinä vuosina 2022-2024. Hän on yhä parlamentin jäsen.