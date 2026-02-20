Ukrainan sotilaat alkavat kouluttaa Saksan asevoimia

Saksan puolustusministeriö haluaa ukrainalaissotilaita kouluttamaan Saksan asevoimia niin nopeasti kuin mahdollista kasvattaakseen joukkojen taisteluvalmiutta. Puolustusministeri Boris Pistorius on allekirjoittanut aihetta koskevan sopimuksen tavattuaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.

Maavoimien tiedottajan mukaan suunnitelma on ”sisällyttää ukrainalaissotilaiden kokemukset maavoimien koulutukseen sen koulutuskeskuksissa”, kertoo Der Spiegel. Maavoimat ei kerro enempää yksityiskohtia vedoten turvallisuussyihin. Neuvottelut siitä, miten Saksan asevoimat voisi hyötyä Ukrainan maavoimien taistelukokemuksesta, ovat Der Spiegelin mukaan olleet käynnissä viime vuodesta alkaen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ei kellään Natossa ole tällä hetkellä enemmän taistelukokemusta kuin Ukrainalla. Meidän täytyy hyödyntää sitä, lähteet kertoivat.

Jos kaikki menee suunnitellusti, ukrainalaiskouluttajien odotetaan Der Spiegelin lähteiden mukaan saapuvan Saksaan mitä pikimmin kouluttamaan jalkaväkiyksiköitä. Ukraina on neljässä sotavuodessa kehittänyt ”olennaisia kykyjä” erityisesti droonien käytössä ja niiden torjunnassa, mistä Saksan asevoimat voisi hyötyä. Koska Ukrainalla on merkittäviä värväysongelmia, kouluttajat viipyvät Saksassa todennäköisesti aluksi vain muutaman viikon.

Tähän saakka Saksan asevoimat on tarjonnut koulutusta ukrainalaissotilaille. Tuhannet sotilaat ovat käyneet useamman viikon mittaisessa koulutuksessa Saksassa. Lisäksi sadoille ukrainalaissotilaille on annettu koulutusta Saksan toimittamien asejärjestelmien – kuten Gepard-ilmatorjuntavaunun, Panzerhaubitze 2000 -telahaupitsin ja Leopard-taistelupanssarivaunun – käytössä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Saksan asevoimat hyötyy todennäköisesti myös Ukrainan kokemuksista nykyaikaisista johtamisjärjestelmistä. Ukrainan asevoimat on kehittänyt suunnitteluun ja johtamiseen lyhyessä ajassa suhteellisen yksinkertaisia järjestelmiä, joita voidaan käyttää sovelluksina tavallisissa kännyköissä. Jopa ammustäydennykset ja haavoittuneiden evakuointi organisoidaan tällaisten sovellusten avulla.

Toisin kuin Saksan asevoimien järjestelmät, jotka on kehitetty rauhan aikana ja jotka ovat teknisesti hyvin monimutkaisia, Ukrainan järjestelmät on jo testattu etulinjoilla ja niitä parannellaan koko ajan.