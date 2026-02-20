Nato-harjoitus paljasti karun puutteen – ”droonien uhkaa ei ymmärretä”

Viime vuonna järjestetty Herdgehog-2025-harjoitus osoitti, että Nato-maiden sotilashenkilöstö ei ymmärrä droonien aiheuttamaa vaaraa ja miten niitä vastaan pitäisi toimia taistelukentällä.

Nato-harjoitukseen osallistuneet ukrainalaiset droonien lennättäjät kukistivat ”vihollisjoukon”,kertoo Hromadske-median haastattelema Nick-nimellä esiintyvä ukrainalainen sotilas.

Nick toimii 412. miehittämättömien järjestelmien Nemesis-prikaatissa joukkueenjohtajana.

– Jalkaväki reagoi heikosti lähestyviin miehittämättömiin ilma-aluksiin. Joissakin tapauksissa he yrittivät hajaantua, toisissa eivät. He eivät ymmärtäneet, että se oli uhka.

– Sanoimme heille, että näin ei voi toimia. Jos taivaalla on uhka, on piilouduttava mahdollisimman nopeasti ja mietittävä, millaiseen suojaan hakeutuu, jotta teitä ei havaita ylhäältä – koska jos teidät nähdään, te kuolette hyvin nopeasti.

Ukrainalaissotilaiden ensisijaisena tehtävänä harjoituksessa oli iskeä drooneilla kalustoon. Lentäessään kohti kohdetta pilotit saattoivat nähdä kymmenen sotilasta seisomassa kaluston lähellä, eivätkä he reagoineet taivaalla lentävään drooniin.

Tällaisissa tapauksissa Nick lähestyi komentajaa ja pyysi tätä käskemään jalkaväkeä hajaantumaan antaen palautetta suoraan harjoituksen aikana.

– Kun he saapuivat kokoontumisalueille, he eivät hajauttaneet kalustoa. Ne seisoivat melko lähellä toisiaan – 30–50 metrin päässä toisistaan. Joten paikalle saapuessa niitä ei tarvitse edes etsiä. Näet vain ryppään ja alat järjestelmällisesti tuhota sitä.

Ukrainalaiset droonipilotit harjoittelivat puolustukseen asetetun ryhmittymän rinnalla. Toinen ryhmittymä hyökkäsi, ja se oli pysäytettävä. Sitten ensimmäinen ryhmä teki vastahyökkäyksen. Skenaario kesti viisi päivää. Ukrainan tukema puoli voitti.

– Emme olleet järkyttyneitä – olimme vain iloisesti yllättyneitä siitä, kuinka helppoa meidän oli toteuttaa kaikki tämä. Tajusin, että ennen kuin tositilanteen kokee itse, sitä ei voi ymmärtää. Varsinkin kun taistelukenttämme (Ukrainassa) muuttuu jatkuvasti ja tappoalue laajenee koko ajan, Nick sanoo.

Sotapelin päätyttyä ukrainalaissotilaat täyttivät toiminnan jälkeisen arviointilomakkeen. Hedgehog 2025 -harjoitukseen osallistui 16 000 sotilasta 12 maasta.

– He kiinnostuivat ja ymmärsivät, ettei tämä enää toimi ja että taktiikkaa pitää muuttaa. Kenraalit kiittivät meitä, että tulimme (Ukrainan) rintamalta, käytimme aikaamme ja autoimme heitä, Nick kertoo.