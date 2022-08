Ukrainan mysteeriase iski taas – venäläisten auto heitti voltin

Ukrainan joukkojen salaperäinen ase iski venäläiseen kulkuneuvoon, jonka kerrotaan kuljettaneen upseereita sota-alueella.

Hyökkäyksestä on julkaistu video Twitterissä. Videolla on nähtävillä, kuinka venäläinen ajoneuvo heittää voltin iskun seurauksena.

Visegrad 24:n mukaan kaikki autossa olleet 11 ihmistä kuolivat iskun seurauksena.

#Ukraine: What appears to be the second documented use of a mysterious top-attack munition by Ukrainian forces- here seen targeting a vehicle reportedly carrying Russian officers.

The second car can be seen doing a little flip. pic.twitter.com/XzVWtE2pze

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 4, 2022