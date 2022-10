Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut 61000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 61 000, joista noin 200 viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 435 Venäjän panssarivaunua, 5038 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 841 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 266 lentokonetta, 232 helikopteria, 1 032 lennokkia, 170 ilmatorjuntayksikköä, 1 414 tykkiä ja 341 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 246.

"I don't see why I should bow my head when I could hold it high, or place it in the hands of my enemies when I can defeat them."

José Rizal

