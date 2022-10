Ukrainan mukaan uutta hyökkäystä Valko-Venäjältä ei voi sulkea pois

– Uutta vihollisen hyökkäystä Valko-Venäjän alueelta ei voida sulkea pois, sillä Venäjän oletetaan lähettävän sinne uusia otilasyksiköitä. Joitakin yksiköitä on jo sijoitettu Valko-Venäjän alueelle, ja ne kunnostavat nyt Neuvostoliiton aikana rakennettuja lentokenttiä, sanoo Ukrainan turvallisuuspalvelun eversti Roman Kostenko, joka toimii maan parlamentin kansallisen turvallisuuden, puolustus- ja tiedustelukomitean sihteerinä.

Hän korosti Ukrinformille, että Ukraina pitää Valko-Venäjää vihollisenaan, joten se ylläpitää puolustusta koko maiden välisellä rajalla.

– Minulla on tietoa, että Venäjä lähettää sotilasyksikköjä Valko-Venäjälle. Joitakin yksiköitä on jo siellä. He avaavat Neuvostoliiton aikana rakennettuja lentokenttiä. Sinne sijoitetaan myös uusia hävittäjäyksiköitä. Tämä on uhka, Kostenko sanoi.

– Otamme kaiken tämän huomioon. Tiedämme, että Valko-Venäjä on vihollinen. Tiedämme, että he voivat liittyä sotaan, Kostenko jatkoi.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka totesi aiemmin, että hänen maansa osallistuu Venäjän ja Ukrainan sotaan, mutta ei lähetä taisteluun joukkojaan.

Valko-Venäjä on tarjonnut materiaalista ja teknistä tukea Venäjälle erityisesti hyökkäyksen alussa, jolloin osa Venäjän joukoista ylitti Ukrainan rajan Valko-Venäjältä.

Lisäksi Venäjän ilmavoimat operoi Valko-Venäjän alueelta pommittamaan Ukrainan kaupunkeja sekä ampuu sieltä ohjuksia Ukrainaan.