Teuvo Hakkarainen IS:lle: Minä en muutu, mutta PS näköjään muuttuu

Perussuomalaisista erotettu europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen ryöpyttää Ilta-Sanomissa entisen puolueensa johtajia.

– Perussuomalaisista on tullut puoluejohdon kumileimasin. Puoluejohto tekee itselleen hyväksi katsomia päätöksiä, joista on heille etua, ei puolueelle. Puoluejohto ei kuuntele kenttää enää yhtään. Itä on lännessä ja oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee. Puoluejohto on ottanut samanlaisen roolin kuin Pohjois-Koreassa tai Venäjällä: puoluehallitus ei uskalla haastaa puoluejohtoa erottamisen pelossa, Hakkarainen sanoo IS:lle.

Hakkarainen yritti päästä perussuomalaisten eurovaaliehdokkaaksi.

– Olen niin perussuomalainen tyyppi, että yritin loppuun asti. Se on semmoinen homma, että minä en muutu, mutta puolue näköjään muuttuu, hän sanoo.

– Perussuomalaisiin kelpaavan poliitikon pitää nykyään osata kumartaa kaikille, varsinkin kokoomukselle ja olla hyvin euromyönteinen. Jos sitä kritisoi, lentää puolueesta pihalle, Hakkarainen väittää.