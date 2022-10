Aljaksandr Lukašenka: Valko-Venäjä osallistuu sotaan, mutta ei ole aktiivinen

– Mitä tulee osallistumiseemme sotilaalliseen erityisoperaatioon Ukrainassa, osallistumme siihen. Emme piilota sitä. Mutta me emme tapa ketään. Emme lähetä armeijaamme minnekään. Emme riko velvollisuuksiamme, Aljaksandr Lukašenka sanoi sotilaskokouksessa valtionuutistoimisto Beltan tallentaman videon mukaan, kertoo CNN.

Hän sanoi, että ”hänen maansa osallistuu sotaan estämällä sen leviämisen Valko-Venäjälle ja estämällä iskun Valko-Venäjään sotilaalliseen erityisoperaatioon varjolla Puolasta, Liettuasta ja Latviasta”.

– Kukaan ei ammu venäläisiä selkään Valko-Venäjän alueelta. Se on meidän osallistumisemme, Valko-Venäjän presidentti sanoi.

Hän lisäsi, että Valko-Venäjä on myös juuttunut konfliktiin pakolaisten tulopaikkana.

– Kyllä, hoidamme ihmisiä tarvittaessa. Kyllä, ruokimme ihmisiä. Eikä vain venäläisiä. Me ruokimme eniten niitä pakolaisia, kerjäläisiä, köyhiä ihmisiä, jotka tulevat meille Ukrainasta. Tämä on meidän osallistumisemme tähän sotilasoperaatioon. Muuta keinoa ei ole, eikä tule olemaan, Lukašenka sanoi.

Hän korosti, että Valko-Venäjä ei aio ilmoittaa liikekannallepanosta, mutta aikoo ottaa oppia Venäjän kokemuksista.

Lukašenka on ollut pitkään Vladimir Putinin läheinen liittolainen ja Valko-Venäjä aluetta käytettiin Venäjän joukkojen hyökkäyksessä Ukrainaan helmikuussa. Lukašenka on aiemmin sanonut, että hänen maansa on vedetty mukaan sotaan.