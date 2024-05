Ukrainan mukaan jo puoli miljoonaa venäläistä olisi kaatunut tai haavoittunut

Ukrainan mukaan noin 500 000 vihollisen sotilasta on kuollut tai haavoittunut sitten hyökkäyksen alun helmikuussa 2022. Maan pääesikunnan mukaan listaan lisättiin torstaina 1 240 miestä.

Pääesikunta kertoo myös muun muassa 13 torstaina tuhotusta panssarivaunusta, 27 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 56 muusta sotilasajoneuvosta, 42 erilaisesta tykistöaseesta ja kolmesta raketinheittimestä.

Kaikkiaan Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen sodan aikana 7 635 panssarivaunua, 14 775 panssaroitua ajoneuvoa, 12 902 tykistöasetta, 17 569 muuta sotilasajoneuvoa, 1 080 raketinheitintä, 813 ilmatorjuntayksikköä ja 2 101 kappaleesta erilaista erikoiskalustoa.

Hyökkääjän sotilaskoneita olisi ammuttu alas tai tuhottu muutoin 356 kappaletta ja 326 helikopteria. Lennokkeja on ammuttu alas 10 290 ja risteilyohjuksia 2 209.

Lisäksi Ukraina kertoo upottaneensa 27 erilaista sota-alusta ja tuhonneensa yhden sukellusveneen.

