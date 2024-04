Ukrainan ”meribeibi” kasvoi isommaksi: kyytiin nyt jopa 850 kiloa räjähteitä

Ukrainan puolustustaistelu merellä on osoittautumassa menestykseksi sen kehittämien meridronejen ansiosta. Ukrainalaiset käyttävät tehokkaasta laitteesta lempinimeä ”sea baby” eli meribeibi ja sotilastekninen nimitys USV, unmanned surface vehicle eli miehittämätön pinta-alus. Virallinen nimi on Magura V5.

Nyt meribeibi on kasvanut isommaksi. Se pystyy kantamaan 850 kilon räjähdelastin aiemmin kerrotun runsaan 200 kilon sijaan, käy ilmi Ukrainan tiedustelun sunnuntaina antamasta tv-haastattelusta, jota The New Voice of Ukraine lainaa. Myös meribeibin toimintasäde on kasvanut: aiemman 800 kilometrin sijaan se pääsee toimimaan tuhannenkin kilometrin päässä.

– Käytännössä Ukraina ulottuu mihin tahansa kohteeseen Mustallamerellä, sanoi SBU:n viestintävastaava Artem Dektiarenko tv-kanavalle.

Meribeibin virallinen nimi on Magura V5. Magura kulkee 40 kilometrin tuntinopeudella, ja yhden aluksen tuotantokustannus on noin 200 000–250 000 euroa.

Se ei ole kovin suuri hinta verrattuna siihen, että vaikka yhden venäläisen partiointialuksen tuhoamiseen tarvittaisiin viisikin dronea. Vaikka kustannukset nousisivat 1,5 miljoonaan, niin esimerkiksi niiden avulla maaliskuussa tärvellyn Venäjän Mustameren laivaston Sergei Kotov -merikorvetin rakennuskustannuksiksi arvioidaan noin 65 miljoonaa euroa.

Ukraina rahoittaa meribeibien valmistusta kansainvälisellä keräyksellä. United24-hankkeen sivujen mukaan sillä on kerätty useisiin erilaisiin tarkoituksiin noin 620 miljoonaa dollaria. United24-hankkeen suojelijoina toimivat sivujen mukaan muun muassa näyttelijä Mark Hamill ja historioitsija Timothy Snyder, jotka tukevat erityisesti varainkeräystä puolustukseen. Muita varainhankintakohteita ovat esimerkiksi tiede, jälleenrakennustyö ja lääkintäapu. Niissä toimivat suojelijoina esimerkiksi miljardööri Richard Branson, laulaja-näyttelijä Barbra Streisand, historioitsija Francis Fukuyama ja astronautti Scott Kelly.